Resulta doloroso perder candidaturas municipales con Alianza “Va por el Estado de México”: Jorge Inzunza

El factor principal para que el PAN del Estado de México, decidiera ir en alianza con el PRI y el PRD para las elecciones de junio próximo, es contar con una base de votos que permita buscar la gubernatura en el 2023, aseguró su dirigente estatal, Jorge Inzunza Armas; al reconocer que resulta “doloroso” por aquellos municipios que quedaron fuera de una candidatura para el blanquiazul.

En una transmisión para su militancia, realizada en de redes sociales, señaló que actualmente Acción Nacional gobierna el cinco por ciento de los mexiquenses, equivalentes a una población 570 mil habitantes; pero la coalición les permitiría gobernar al 30 por ciento de la población del Edomex para este 2021, con una proyección de votos de un millón 650 mil votos aproximadamente.

Inzunza Armas destacó que con estos resultados el PAN, prácticamente duplicaría su presencia en el Congreso Local y también en el número de municipios ganados.

“Lo que estamos haciendo es un este bloque para combatir a Morena, esto nos permitiría lograr, pasar de dos diputaciones de mayoría local a 8 diputaciones y así poder tener una bancada de 14 diputados en el Congreso Local; nos permitiría pasar de 16 presidencias municipales a un total de entre 30 y 35”.

“Por supuesto que nos duele Toluca, por supuesto que nos duele Tlalnepantla, Valle de Bravo, Jilotepec, Zinacantepec, San Mateo Atenco; nos duelen todos aquellos municipios que han quedado fuera, pero también son parte, para logar esta meta. No perdamos la fe, vamos en unidad”.

Con gráficos, el dirigente del PAN mexiquense explicó que en la elección para gobernador del 2017, Acción Nacional quedó en cuarto lugar en el Edomex, con 685 mil votos.

Mientras que, en la votación del 2018, Morena arrasó en la entidad con 2 millones 665 mil votos, el PRI con un millón 765 mil, el PAN con un millón 182 mil y el PRD con 603 mil.

Destacó que el objetivo de participar en la coalición es privilegiar el interés de México, por encima de los intereses partidistas.

“Sin duda es difícil tomar esta decisión, si no participamos en la coalición, vamos todos parejos, pero no vamos a logar los mismos resultados. En una alianza, no podemos tener las 125 candidaturas, todos los partidos tenemos que sacrificar y nos duele por el trabajo de los compañeros”.

Jorge Inzunza reconoció al presidente de la Comisión de Elecciones del PAN estatal, Enrique Vargas del Villar, por el intenso trabajo de negociación realizado.

Por Leticia Ríos