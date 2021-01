Practicantes de medicina en Hospitales Civiles de Guadalajara exigen ser vacunados

Internos y pasantes que hacen sus prácticas profesionales en los Hospitales Civiles de Guadalajara pidieron ser vacunados contra el coronavirus; pero la respuesta fue negativa. Ellos pasan muchas horas en la institución por lo que el riesgo de contagiarse es alto, son población en riesgo.

El Heraldo de México conversó con algunos de estos estudiantes, tienen miedo a contagiarse y también a represalias pues se encuentran en la última etapa de su carrera, pidieron mantenerlos en el anonimato.

Cuando hicieron la petición a sus superiores, para su sorpresa y decepción, recibieron un “No” como respuesta e incluso hasta se intentó amedrentarlos.

“Respondieron: ‘no nos corresponde’, ‘no podemos hacer nada’. Y lo que más nos dolió fue que nos dijeran: ‘si se sienten vulnerables pueden irse a su casa a terminar el servicio’ y ‘ser médico es un riesgo y consideren si quieren ser médicos o no’. ¡No creemos justas estas respuestas! Entendemos que la vacuna, no la controlan ellos (por las dosis limitadas), pero sí la gestionan. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, si ellos no quieren hacer nada por nuestra seguridad, nosotros sí”.