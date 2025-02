José Ramón asegura Chivas no es un club grande: "vive del pasado, del campeonísimo"

Pumas y Chivas se verán las caras este sábado en Ciudad Universitaria, pero los dos equipos grandes del futbol mexicano llegan en un mal momento deportivo. Gracias a que no están teniendo los resultados esperados y que debería tener los considerados grandes del futbol mexicano, las críticas para ambos clubes no tardaron en llegar. En esta ocasión José Ramón Fernández, uno de los grandes exponentes del periodismo deportivo en México, fue el encargado de confirmar que en la actualidad el Club Guadalajara dejó de ser un equipo grande.

Durante un programa junto a Sergio Dipp se analizó el duelo de la jornada 10 de la Liga Mx, donde se confirmó el Rebaño Sagrado vive del pasado y dejaron de ser grandes hace mucho tiempo, ahora son grandes a nivel local. Para Joserra, los de Guadalajara no hacen nada desde el campeonísimo.

Sergio Dipp dejó claro que Pumas también vive del pasado, a lo que el legendario periodista deportivo confirmó. Después de dejar claro que los de al UNAM también viven del pasado, Joserra explicó la situación en la que se encuentra el Club Universidad, ya que expresó es un equipo que sufre mucho porque pertenece a la máxima casa de estudios y tiene que ver cosas con el patronato.

"Los Pumas son un equipo que sufre mucho porque pertenecen a la UNAM y a un patronato, que hay que escarbar quién es el patronato, por qué no consigue los suficientes recursos para montar un equipo sólido, por qué traer a dos centrales que uno está lesionado, otro se hace expulsar, otro no juega y no los cuidan para el clásico con el América. ¿Por qué traer a un peruano que no juega nada de futbol, chiquito, chiquitito?, ¿ por qué?, ¿por qué hacer eso?", expresó Joserra.