Josi Cuen y Jorge Medina cancelan concierto "Juntos" en el Carnaval de Mazatlán ¿qué pasará con los boletos?

El proyecto “Juntos” creado por Josi Cuen y Jorge Medina, ambos exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón es todo un éxito, gracias al apoyo de las personas los famosos han programado varios conciertos en México, aunque también recientemente informaron que el evento que realizarán en el Carnaval de Mazatlán esta cancelado.

Jorge Medina y Josi Cuen sorprendieron a su audiencia al confirmar a través de sus redes sociales que el concierto de su gira “Juntos” que estaba programado para el 27 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal en el marco del Carnaval de Mazatlán 2025 ya no se realizará.

En redes sociales los fanáticos y las personas que acudirían al concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Mazatlán, expresaron su descontento por ya no ver a los artistas en el escenario durante la fecha que habían programado, mientras que otros se cuestionan los motivos de la decisión de los intérpretes de regional mexicano.

Los exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón acertaron con su proyecto “Juntos” con el que recuerdan su paso por la famosa agrupación, por lo que en los conciertos que ya llevaron a cabo en algunas ciudades de México se han caracyerizado por un gran ambiente y por vender todas las entradas en poco tiempo.

Jorge Medina y Josi Cuen no se presentarán en Mazatlán. Foto IG/jorgemedina

¿Por qué cancelaron Josi Cuen y Jorge Medina su concierto en Mazatlán?

Aunque hay diversas especulaciones en torno a el motivo por el que Josi Cuen y Jorge Medina no se presentarán mañana 27 de febrero en el concierto que tenían programado para el Carnaval de Mazatlán, los famosos mencionaron que se debe a temas ajenos a la gira mientras que algunos usuarios de redes sociales aseguran que es por motivos de seguridad de los artistas.

“importante. Al público en general: lamentamos profundamente comunicarles que por temas ajenos a ‘Juntos’, hoy nuestra presentación programada para el 27 de febrero en el Carnaval de Mazatlán 2025 queda cancelada. Esperamos verlos muy pronto”, dice el comunicado con el que mencionaron que no cantarán en el Carnaval.

Josi Cuen y Jorge Medina tiene el proyecto "Juntos". Foto IG/jorgemedina

¿Qué pasará con los boletos para el concierto “Juntos”?

Los boletos para este evento que estaba programado para que se llevara a cabo en el Estadio Teodoro Mariscal y no están disponibles debido a que se canceló el concierto, cabe señalar que los precios correspondían a; Zona Fan: $2,650, Zona VIP: $1,700, Zona Plus, Platino, Oro: $800, Zona Diamante: $1,000, Deluxe Supreme: $600, Zona Sky: $400 y Sky Plus: $600.

Es importante mencionar que hasta el momento los artistas no han dado a conocer cómo será el proceso de reembolso para las personas que ya tenían su boleto y que habían invertido su dinero en el concierto que deseaban vivir con los famosos exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón.