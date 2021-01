Debido a el aumento de casos de Covid-19 en el mundo así como al peligro que representan las nuevas cepas del coronavirus, diversos países como Estados Unidos o España, comenzaron a solicitar como requisito indispensable para viajara a su país la presentación de una prueba negativa de Covid-19 de no más de 72 horas (3 días) de vigencia.

Esta medida para viajar comenzó a aplicarse desde este martes 26 de enero, para el caso de los Estados Unidos, mientras que para España, recientemente el gobierno de este país anunció que la medida entra en vigor a partir de las primeras horas del próximo 1 de febrero, por lo que en ambos casos los mexicanos que quieran ingresar a estos países deberán presentar una prueba PCR o TMA negativa a coronavirus.

Pese a ser una medida encaminada a combatir los contagios de Covid-19 y de cierto modo contener el virus, ha generado molestia y contratiempos a cientos de viajeros en diversos aeropuertos del país.

¿Qué pasa si no tengo la prueba negativa de Covid y pierdo mi vuelo?

Desgraciadamente al ser una medida de reciente aplicación, de momento no existen mecanismos por parte de las aerolíneas para atender a las personas que pierden sus vuelos, además de que se considera que es una obligación de todos los viajeros presentar esta prueba para abordar el avión.

Por ello, quienes no entreguen el resultado de su test PCR, no podrán viajar y no tendrán derecho a reclamar a la compañía aérea una indemnización, pues se recalca que es obligación del pasajero presentar esta prueba, al igual que ocurre con el uso de mascarillas en el embarque y el avión.

Es así que para molestia de muchos viajeros, de momento, no hay reembolsos, cambios o alguna otra medida de ayuda para quienes por esta situación pierdan sus viajes.

Noticias Relacionadas Instalan laboratorio para pruebas covid-19 en AICM

Instalación de centros de pruebas aeropuertos

Si bien esta situación ha generado molestia entre los viajeros, diversos aeropuertos han comenzado a instalar centros de pruebas en sus instalaciones.

Tal es el caso del Aeropuerto Internacional de Cancún donde se habilitaron varios módulos para realizar pruebas de antígenos buscando facilitar a los pasajeros el cumplimiento del requisito, el costo de la prueba es de 250 pesos mexicanos y tras realizarse el estudio los resultados son entregados en 30 minutos aproximadamente.

Por su parte el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también ha instalado módulos para pruebas rápidas, se encuentra entre las puertas 3 y 4 de la Terminal 1. La prueba antígeno cuesta 680 pesos y el resultado se entrega en 15 minutos. En lo que respecta al examen PCR, cuesta 2 mil 500 pesos y está listo en 24 horas.

Asimismo otra opción para realizarse la prueba es la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, donde se puede aplicar la prueba rápida por un costo aproximado de 700 pesos mexicanos, sin embargo, de momento solo se aplica a viajeros con boleto comprado y horario asignado.