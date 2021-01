¿Viajarás a los Estados Unidos? Clínica del Viajero de la UNAM te apoya con la prueba Covid

Desde hace ya un par de semana el gobierno de los Estados Unidos informó que para viajar a este país es necesario presentar una prueba negativa de Covid-19 como requisito indispensable, esto como una medida para contener el aumento de casos del nuevo virus en dicha nación.

Pese a ser considerada una buena medida para contener los contagios, cientos de viajeros han expresado su molestia ante esta situación pues debido a la alta demanda de las pruebas en estos momentos se les dificulta realizar en tiempo y forma para que mantenga su vigencia.

Esta disposición del gobierno norteamericano entró en vigor este 26 de enero, por lo que desde ahora los viajeros están obligados a realizar y presentar una prueba negativa de Covid-19 realizada máximo 72 horas antes de abordar el vuelo.

Es así que si tú tienes planeado viajar a los Estados Unidos, pero no has logrado conseguir dónde te realicen la prueba y tus boletos corren riesgo de ser cancelados, aún existe una oportunidad de que no los pierdas gracias a que la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM se encuentra ofreciendo este servicio de pruebas rápidas los viajeros.

¿Dónde se encuentra esta clínica?

Ubicada a unos metros de la Terminal 1 del AICM, esta dependencia de la máxima casa de estudios del país, a cargo de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, se especializada en prevenir y reducir los riesgos a la salud relacionados con los viajes.

En estos momentos en que la prueba es requisito indispensable se encuentra ofreciendo la posibilidad de aplicarse una prueba rápida 2 por un costo aproximado de 700 pesos mexicanos.

El horario de atención es de lunes a domingo de 4:00 am a 7:00 pm y es importante señalar que de momento solo será aplicada a viajeros comprado, asimismo actualmente sólo está disponible en la Terminal 1 del AICM.