Panistas reprueban “fast track” en vacuna Sputnik V para México

Diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) reprobaron que el gobierno federal pactara 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y un adelanto de 200 mil dosis que arribarán al país sin que esta tuviera el aval, en ese momento, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En conferencia de prensa virtual, los panistas de la Comisión Permanente aclararon que no están en contra de la vacuna rusa, pero sí que se perfile la aprobación y aplicación en México por la vía rápida, sin esperar que esta tenga el aval de organismos nacionales e internacionales.

“Sin duda México está urgido de vacunas, pero las vacunas tienen que tener calidad, tienen que tener seguridad y transparencia para abrir los datos. Y la transparencia no ha sido la que el gobierno federal no ha tomado, por eso es que no han exhibido los contratos, que no han exhibido cuántas vacunas y en qué tiempo van a llegar”, dijo el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.