Lento y en silencio, así se mete Morena en Tamaulipas para las elecciones

Morena como el COVID, entra lento y en silencio, Tamaulipas pudiera no ser la excepción, esto si en Acción Nacional continúan dejando en manos de personas con síndrome de hibris la operación del día D, lo que podría derivar en la entrega de las principales plazas y en un escenario catastrófico, el ya fragmentado Congreso del Estado.

Y para ejemplo el sur de Tamaulipas, que siguiendo el ejemplo del tristemente célebre Cruz Azul, quiere quedar campeón, contratando entrenadores que nunca han ganado títulos, así el caso del PAN en la zona conurbada, que tiene como madrina y encargada de las elecciones de Tampico y Ciudad Madero, a la México-Americana, María Elena Figueroa Smith, quien tiene por lo menos 4 estrepitosas derrotas en campañas electorales, pero que de alguna manera, le siguen fincando responsabilidades tan cruciales como las de movilización y salvaguarda del voto.

Si el PAN busca mantener el estado, es momento de dar un golpe de timón y enviar a un experimentado operador a supervisar los trabajos de la Panista caída en desgracia, recordemos que la simulación solo traerá como consecuencia lo acontecido en Cd. Madero con el “Joaco”, hijo del ex líder sindical La Quina, quien siendo candidato a diputado local, recibió de Figueroa Smith la promesa de 30 mil votos, alcanzando apenas la irrisoria cantidad de 15 mil, de los cuales la otra mitad, se las atribuyó un pseudolíder venido a menos, apodado “La Bimbolla”.

No hay que olvidar que las elecciones que están por venir, son muy distintas a las anteriores, la votación será mayor y hasta los suplentes sumarán o restarán, por lo que flaco favor le hicieron en Tampico a los candidatos titulares, ya que en sus campañas los irán acompañando, Aidé Contreras, Rene Senties y Honoria Mar, ¿Usted los conoce?, no se preocupe nosotros tampoco, pero lo que pudimos averiguar a bote pronto en la sobremesa, es que dicen que la primera fungió como candidata del MC, obvio perdió y se hizo famosa por robarle la casa a la mamá, el otro como buen discípulo, sigue los pasos de su maestro y no deja una para compañera de trabajo, en pocas palabras de todas se enamora y la tercera, al parecer sufre de un terrible pánico escénico, fue dos veces candidata y las dos veces perdió, va por la tercera, gracias a su compadre y “amigo” Lupe González.

El que manda en Tamaulipas tiene que poner orden, sin filias, ni fobias, es decir, con la cabeza fría, mandar al mejor general a la batalla, tal como lo hiciera Franklin D. Roosevelt con Dwight D. Eisenhower, perder Normandía nunca fue opcional, aún hay tiempo.

De que cuero salen más correas

El Navegante