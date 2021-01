Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 25 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 18 de enero para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este lunes.

1° PRIMARIA

VALORES

¡Sorpresa!

Aprendizaje esperado: Identifica cómo la emoción básica de sorpresa te permite concentrar tu atención ante situaciones novedosas.

Énfasis: Identifica cómo la emoción básica de sorpresa te permite concentrar tu atención ante situaciones novedosas.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la sensación de sorprenderte y cómo puedes pasar de una emoción a otra.

¿Qué hacemos?

La sensación de sorprenderte te gusta, aunque de inmediato pases de la sorpresa al miedo y después, te den muchas ganas de reír.

Te pueden gustar las sorpresas, pero las divertidas porque también hay sorpresas desagradables, como cuando vas caminando por la calle y sale una cucaracha de una alcantarilla.

Después de sentirte sorprendido (a) inmediatamente viene otra emoción, puede ser alegría y te dan muchas ganas de reírte, asco y quisieras salir corriendo de ahí, miedo cuando por ejemplo suena una alarma o un perro te ladra y te quedas congelado, así es la sorpresa, llega y se va rapidísimo.

Digamos que la sorpresa nunca viene sola.

Y se presenta cuando en verdad no nos esperábamos algo.

ARTES

Mi cuerpo canta y se mueve

Aprendizaje esperado: Experimenta tus posibilidades corporales en el tiempo y en el espacio en situaciones lúdicas al explorar con diferentes movimientos, sonidos y objetos.

Énfasis: Explora la producción sonora en el espacio y en el tiempo a partir de tus posibilidades corporales y vocales.

¿Qué vamos a aprender?

Exploras sonidos y el movimiento corporal a partir de una pieza musical.

En esta clase explorarás posibilidades sonoras con el cuerpo y el espacio y para ello jugarás a escuchar y ser creativos.

¿Qué hacemos?

Actividad 1. Ecos corporales.

En esta primera actividad explorarás algunos sonidos que pudieras producir con tu cuerpo.

Te propongo una secuencia de movimiento y ritmo; construiremos una secuencia de movimiento y jugaremos con las posibilidades que nos da el tiempo. Ve el siguiente video:

Percusión corporal 2012-13

https://www.youtube.com/watch?v=GrFi8KpWT_4&t=32s

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

“Entre todos tomamos acuerdos”

Aprendizaje esperado: Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen la convivencia en la familia.

Énfasis: Reconocer la importancia de establecer acuerdos entre los integrantes de la familia como vía para organizarse y participar.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de lo importante que es tomar acuerdos entre todos los integrantes de tu familia, ya que permite organizarse y colaborar en las diversas actividades que se realizan en casa.

¿Recuerdas que, en la escuela, cuando estabas en preescolar, participaste en varias actividades?

Reconocerás que se deben tomar acuerdos para lograr una mejor organización.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con la actividad, abre tu libro de Conocimiento del medio en las páginas 64 y 65.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm?#page/65

LENJUAGE

¿Con cuántas y con cuáles se escriben?

Aprendizaje esperado: Escribir textos sencillos para describir personas, animales, plantas u objetos de su entorno. Utilizar palabras conocidas como referente para escribir palabras nuevas.

Énfasis: Reflexiona sobre la composición oral de las palabras y su correspondencia gráfica.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy aprenderás acerca de cuántas letras y cuántas sílabas se necesitan para escribir las palabras, por ejemplo, si tú quieres escribir la palabra “sapo” podrás saber que esta palabra lleva dos silabas sa / po y sabrás identificar todos los soniditos que esta palabra lleva, prueba a decirla despacito e ir contando con tus deditos: s-a-p-o ¡Lleva cuatro letras!

También puedes marcar las sílabas con aplausos.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión vas a necesitar:

Libro de texto de Primero de Primaria Lengua materna. Español.

Hojas blancas o un cuaderno.

Un lápiz y lápices de colores.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

2° GRADO

VALORES

¡Sorpresa! Lo que es la sorpresa

Aprendizaje esperado: Describe cómo la emoción básica de sorpresa le permite concentrar su atención ante situaciones novedosas de su entorno inmediato.

Énfasis: Describe cómo la emoción básica de sorpresa le permite concentrar su atención ante situaciones novedosas de su entorno inmediato.

¿Qué vamos a aprender?

Describirás que las emociones básicas de sorpresa te permiten concentrar tu atención ante situaciones novedosas de tu entorno inmediato.

¿Qué hacemos?

La sorpresa es un sentimiento de respuesta cuando sucede algo que no esperabas o, también, cuando no sucede lo que esperabas.

En esta ocasión vas a conocer las aventuras del Héctor, pero en este caso como el profesor Hectorovich Curiosov, explorador profesional de las emociones y aventurero mundial de todo el mundo. Y van a conocer sobre la sorpresa y sus encantos.

Cierto día el profesor Hectorovich Curiosov platicaba con su amiga Andrea sobre la sorpresa y le explicaba:

Hectorovich: La sorpresa no solo es cuando ves por primera vez a una persona. También hay sorpresa si pasa algo fuera de lo normal. Incluso, si alguien dice algo que no esperabas escuchar o cuando logras hacer algo que creías muy difícil.

Andrea: ¡Ah! ¡Eso me pasó cuando logré patinar! ¡Uff, no sabes cuánto me costó! Oye, pero, ¿Tú quién eres? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y Feferefe?

Hectorovich: Eso que acabas de hacer, es una de las cosas que la sorpresa nos impulsa a hacer.

Andrea: ¿Cómo? ¿A hacer qué?

Hectorovich: A preguntar, a investigar y explorar, porque eso nos ayuda a entender qué está sucediendo.

Andrea: No lo sabía. Empecemos.

Hectorovich: Para mí un ejemplo clarísimo de lo que la sorpresa hace por nosotros es el momento en que conocí a mi amigo Saladín.

Andrea: También es mi amigo.

Hectorovich: Lo sé, me habla mucho de ti. El caso es que Saladín, me platicó del lugar en donde vive, me resultó tan diferente a donde yo vivo, tan nuevo para mí, que no pude resistir y le pedí que me llevara a conocer así que partimos con mi mochila de explorador a un viaje por las tierras de Saladín.

En mi viaje conocí una cueva del tesoro, oasis, ciudad tallada en roca, la lámpara de Saladín.

Soy Hectorovich, el explorador. Quiero que me acompañen en este viaje fantástico por el desierto, para ello utiliza tu imaginación, para conocer un mundo nuevo.

ARTES

Mi amigo el miedo

Aprendizaje esperado: Diseña un vestuario sencillo para la presentación frente a público.

Énfasis: Diseña un boceto de vestuario sencillo a partir de una idea de su interés.

Elige los materiales que pueden servirle para la creación de un vestuario sencillo.

¿Qué vamos a aprender?

Diseñarás un boceto de vestuario sencillo a partir de una idea de tu interés.

Elegirás y experimentarás los materiales que pueden servirte para la creación de un vestuario sencillo.

Observarás y elegirás personajes de una historia para elaborar el boceto de un vestuario.

¿Qué hacemos?

Te imaginas ser un personaje misterioso, con unos lentes o sombreros te transformarías y que des un poquito de miedo, cuando te quites los objetos vuelves a ser tu.

Música de poquito miedo.

I Saw A Ghost Last Night – Leonell Cassio (No Copyright Music)

Pues en esta sesión vas a diseñar un vestuario a partir de alguna idea, emoción o sensación. Sí, imagina y elige ropa especial que te gustaría ponerte para transformarte en algún personaje que tú quieras.

Actividad 1. “Personajes de miedo”

Para crear el vestuario juega con una emoción muy conocida y que te ayuda a estar muy atento para que no te pase nada, a veces te hace temblar y hace que tu corazón se acelere, se trata del miedo.

¿Has tenido miedo? ¿A que le tienes miedo? No te preocupes por tener miedo, cuando creces se te quita.

Para eso el día de hoy vas a jugar con el miedo, esta emoción te va a inspirar, te va a dar ideas para crear un vestuario extraño y divertido, un vestuario para jugar con el miedo y para ello vas a ver nuevamente el video de la canción “Un poco de miedo” ¿Lo recuerdas? No te preocupes si no es así, observa el siguiente video.

Un poco de miedo, canciones Once Niños.

https://youtu.be/16SKgoRHG1s

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Escucho y conozco mi alrededor

Aprendizaje esperado: Reconoce los órganos de los sentidos, su función y practica acciones para su cuidado.

Énfasis: Reconoce que el oído le sirve para ubicarse en el entorno y relacionarse con el mundo (Ejemplos de cómo se relacionan con el mundo otros animales utilizando el sentido del oído).

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás los órganos de los sentidos y su función.

Practicarás acciones parea su cuidado.

Identificarás que el oído sirve para ubicarte en el entorno y relacionarte con el mundo.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a continuar con el estudio de los cinco sentidos del cuerpo humano.

¿Recuerdas que en las sesiones anteriores trabajaste dos sentidos, el tacto y la vista, y que aprendiste divirtiéndote?

¿Qué sabes del sentido del oído? ¿Dónde lo tienes? ¿Cuál es su función?

Es importante que recuerdes que los órganos de los sentidos te permiten conocer qué es lo que sucede a tu alrededor. Con el tacto y la vista puedes conocer cuáles y cómo son los objetos que se encuentran cerca de ti, así como dónde se ubican porque los puedes tocar y los puedes ver, pero, te has preguntado, ¿Qué sucedería si no pudieras ver? ¿Cómo podrías saber lo que sucede alrededor?

Tendrías que hacer uso de tus otros sentidos, como el tacto que utilizan las personas ciegas, además del tacto, también puedes poner en práctica otro sentido, ¿Te imaginas de cuál se trata? ¿Sí? ¿No? para que quede claro juega a la Gallinita Ciega.

Para ello, necesitas una pañoleta o paliacate y espacio libre de obstáculos para evitar accidentes.

Antes de comenzar, pídele a tu mamá, papá o a quien te acompañe que, si juega contigo, se van a divertir.

Venda tus ojos con un paliacate, pero bien, eh, no se vale ver.

Ahora tienes que saber dónde se encuentra tu compañero de juego y camina hacia a él, para guiarte, debe de aplaudir.

¿Qué te pareció el juego? es bastante divertido, ¿No crees? aunque al principio no tuvieras idea de dónde se encuentra tu compañero, hasta que escuchaste sus aplausos lograste saber su ubicación, es aquí que sucede algo importante, escuchaste, y eso es de lo que trata esta sesión.

Este juego lo puedes encontrar en tu libro de texto de Conocimiento del Medio, responde las preguntas en la página 74.

LENGUAJE

¡Seleccionamos cuentos y libros para recomendar!

Aprendizaje esperado: Utiliza los acervos de que dispone para seleccionar, explorar y leer diversos materiales de lectura. Elige, con base en sus preferencias, un material de lectura. Explora, lee y relee el material de lectura elegido con ayuda del profesor si es necesario. Escucha con atención la lectura en voz alta que hace el profesor o alguno de sus compañeros. Identifica la trama, los personajes principales y algunas de sus características en los textos leídos. Lee de forma autónoma, en silencio o en voz alta. Expresa si recomendaría los textos leídos, por qué y a quién.

Énfasis: Elaboración de una lista de textos posibles por leer, explorarlos y seleccionar algunos; decidir quién los leerá.

Apreciación de la lectura en voz alta que hacen otras personas.

¿Qué vamos a aprender?

Elaborarás una lista de textos posibles de leer, explorar y seleccionarás algunos para decidir quien los va a leer.

Practicarás la lectura en voz alta.

¿Qué hacemos?

¿Has visto la película que se titula “El dragón de la fantasía”? ¿La recomendarías?

¿Y por qué la recomiendas?

En esa película aparece un dragón con el que puedes viajar a través de tu imaginación. Cuando recomiendas una película o un cuento, etc., no se debe contar el final.

Para ello en esta sesión vas a iniciar con un proyecto mediante el cual vas a recomendar algunos cuentos o libros a otras personas. ¿A quién le has recomendado un cuento? ¿Y qué te han dicho de ellos?

El primer paso para poder recomendar un cuento o un libro es escogerlo. ¿Dé donde crees que puedes escoger algunos cuentos o libros para recomendar? podría ser de los cuentos y libros que ya leíste.

Por ejemplo, los que ya se leyeron del libro de Lengua Materna Español, de actividades o del Libro de Lectura, aunque no se haya leído o algunos cuentos que leíste en clase.

Observa algunas imágenes de los cuentos que has leído en lo que va del ciclo escolar.