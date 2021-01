¡Evita ser multado! Reactivan trabajo comunitario para infractores viales en la CDMX

A pesar de que la Ciudad de México continúa en semáforo rojo debido a la pandemia de Covid-19 que afecta al país. la movilidad en la capital del país ha incrementado considerablemente, motivo por el cual el programa de trabajo comunitario para infractores viales será reactivado en los próximos días.

Por ello las personas que infringieron el Reglamento de Tránsito entre el pasado 24 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 deberán ir programando su sesión como parte del cumplimiento de su sanción mediante talleres o trabajo comunitario en favor de la Ciudad, en caso contrario podrían hacerse acreedores a una multa mayor.

De este modo la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, determinó la conclusión de la suspensión del cumplimiento de las sanciones medida que fue adoptada con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid-19.

¿Cómo cumplo mi sanción y consulto mis infracciones?

Todos aquellos ciudadanos que cuenten con faltas administrativas al reglamento de tránsito deberán acudir a cumplir con su sanción; para ello deberán consultar sus infracciones y darse de alta en Llave CDMX dando clic aquí.

Asimismo es importante mencionar que antes de comenzar el proceso de cumplimiento de sanciones, el ciudadano infractor tendrá que registrarse en la página oficial de la dependencia en https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas.

No habrá verificación para los infractores

La dependencia advirtió que todas aquellas personas que no verificaron su automóvil durante la emergencia sanitaria o que no han cumplido la sanción correspondiente, durante el primer semestre de 2021 no podrán verificar sus unidades.