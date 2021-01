Enrique Alfaro advierte riesgo máximo por COVID-19 en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez advirtió que en la última semana se dispararon los índices de ocupación hospitalaria y enfermos en Cuidados Intensivos a causa del COVID-19. Aunque la positividad en las pruebas aplicadas por el Sistema Radar Jalisco bajó de 48.9 al 43.6%.

“Seguimos en riesgo máximo. Si no lo entendemos así, ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás. No es momento de pasear. Si no es indispensable salir, quédate en casa y, si tienes que hacerlo, respeta las medidas de sanidad. No salgas por el virus y no lo lleves a tu familia”, subrayó Alfaro a través de un mensaje en redes sociales.