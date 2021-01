Vuelve el trabajo comunitario en CDMX por fotocívicas

Desde el 1 de enero de 2021, en la Ciudad de México aquellas personas que infringieron el Reglamento de Tránsito, entre el 24 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, deberán programar el cumplimiento de su sanción mediante talleres o trabajo comunitario en favor de la Ciudad.

Mediante un aviso, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, informó que ha concluido la suspensión del cumplimiento de las sanciones decretada el 23 de marzo con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por Covid-19, por lo que a partir del primer día de este 2021 quienes tengan infracciones que cumplir, deberán reprogramarlas mediante las plataformas establecidas.

Se precisa darse de alta en Llave CDMX (llave.cdmx.gob.mx/) para consultar las infracciones y antes de comenzar el proceso de cumplimiento de sanciones, en https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas.

Quienes teniendo infracciones en el periodo mencionado y pudieron realizar la verificación de su automóvil, están obligadas a reprogramar y cumplir la infracción.

Aquellas que no verificaron su automóvil durante la emergencia sanitaria o no han cumplido la sanción correspondiente, no podrán verificar a partir del primer semestre de 2021, de conformidad con el Programa de Verificación Vehicular.

En ese sentido, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica ha reactivado el Trabajo Comunitario también en materia de infracciones a las disposiciones de la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México.

Por Carlos Navarro