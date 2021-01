México favorece farmacéuticas extranjeras

El director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Juan de Villafranca, informó que el desabasto de medicamentos en farmacias privadas se debe a que el sector de salud público no ha abastecido las necesidades de la población y éstos deben comprar los fármacos con dinero de su bolsillo.

Hace unos días se dio a conocer que crecía la lista de medicamentos que están agotados o escasos, que no están vinculados con la COVID-19, pues faltan tratamientos para el acné, migraña o medicamentos que controlan la presión arterial y la diabetes.

En entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Radio, Juan de Villafranca destacó que “hay escasez en las farmacias por la demanda que se ha generado “porque los centros de salud pública no han podido cubrir necesidad de la población”

A ello agregó que “Si la gente compra medicamentos para tenerlos guardados en su casa, no funciona. El medicamento tiene una vida y caduca. Entonces yo no creo que esté tanto acaparando, sino que simplemente hay una sobredemanda de medicamentos muy básicos que a veces no se encuentran en todas partes.”