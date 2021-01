AMLO responde a EU por caso Cienfuegos: "No podemos fabricar delitos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no es posible que se lleve a cabo una investigación Estados Unidos con tanta irresponsabilidad, sin sustento y con muchísimos errores sobre el caso del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.



Y cómo llegan a la conclusión de que el responsable es el 'padrino' Zepeda, hay muchísimos errores en el expediente y contradicciones", dijo.

Manifestó que su gobierno no puede quedarse callado cuando se acusa a un mexicano con pruebas fabricadas.

"Imagínense que el gobierno de México se quede callado, qué sucede, pues perdemos autoridad y terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y del mundo", expresó.

En conferencia de prensa mañanera, López Obrador aclaró al Departamento de Justicia de Estados Unidos que el gobierno mexicano no viola ninguna ley al dar a conocer el expediente del caso Cienfuegos.

"No podemos fabricar delitos a nadie, de modo que lo que hicimos fue lo correcto, es ético, independiente del derecho que tampoco se viola. Pero un gobierno sin ética, sin moral no es nada. Lo que hicimos fue dar a conocer el expediente para que se supiera, sin esconder nada, de que no hay elementos y en efecto de fabricó o se fabricaron los delitos", indicó.

La carta de EU por caso Cienfuegos

Por Misael Zavala