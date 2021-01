"Ya estamos pensando en terminar obras", dice AMLO

A dos años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya está pensado en terminar obras, porque no se pondrán en marcha proyectos que no se puedan concluir en su administración.

"Nosotros ya estamos pensando en terminar obras, porque no vamos a estar iniciando obras que no se van a poder concluir; no queremos heredar obras en proceso como nos tocó recibir a nosotros: muchas obras inconclusas", dijo.