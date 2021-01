AMLO y PRI respaldan a la FGR por caso Cienfuegos

El Presidente de la República, el canciller y líderes en Morena y el PRI respaldaron a la Fiscalía General de la República (FGR) por exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, sobre las acusaciones de vínculos con el crimen organizado que le imputó Estados Unidos.

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Administración de Control de Drogas (DEA) de fabricarle cargos de narcotráfico y lavado de dinero al exsecretario en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Es una decisión que toma la fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda; porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos”, dijo.

Dos meses

La FGR se dio dos meses para revisar el expediente contra Cienfuegos que recibieron de sus pares estadounidenses, concluyendo el pasado jueves que no hay elementos para proceder en su contra.

“Como lo dice la fiscalía de México, empezaron a investigar desde el 2013 ¡para lo que entregaron! pues no fue un buen trabajo, o lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia”, dijo López Obrador.

En el mismo espacio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, secundó al Ejecutivo señalando: “no hay manera de vincular a proceso al general Cienfuegos; es más, en México ni siquiera lo habrían podido detener, de acuerdo a ley vigente”.

Confianza

El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, también salió en defensa de la FGR, pidiendo en su cuenta de Twitter: “Confiemos en las instituciones y en la autonomía del Ministerio Público”.

“Siempre sostuve que en el caso del general Cienfuegos no se debía prejuzgar a priori”, agregó.

En tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, celebró la decisión de la FGR y señaló que el general Cienfuegos “es un mexicano ejemplar y comprometido con nuestra Patria”, por lo que a su partido “jamás le tembló la mano para defender su honorabilidad y la de nuestras Fuerzas Armadas”.

El senador Miguel Ángel Osorio Chong, también celebró la exoneración de Cienfuegos.

Por Iván E. Saldaña y Paris Salazar