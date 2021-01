México nunca entregará a Salvador Cienfuegos aunque EU solicite extradición: Mike Vigil

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard afirmó que de acuerdo con las pruebas de Estados Unidos y la investigación de la Fiscalía General República en contra de Salvador Cienfuegos, no existen elementos para iniciar acción penal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional.

Ante este panorama, Mike Vigil, exdirector de Operaciones de la DEA, asegura que esto no es sorprendente, pues el Estado Mexicano solicitó llevar el caso del exsecretario de la Defensa Nacional para no no ejercer acción penal contra él.

Recordemos que la FGR informó que del análisis de las evidencias que obtuvo al investigar al ex funcionario, se llegó a la conclusión de que el General nunca tuvo encuentro alguno con integrantes de la organización delictiva que señalaron las autoridades de Estados Unidos, es decir, el Cártel del H-2, tampoco sostuvo comunicación con estos ni realizó actos para protegerlos.

Yo sabía que no lo iban a procesar y además con una investigación de dos meses que lleva la fiscalía mexicana y que diga que no hay evidencias que culpen a Cienfuegos es ridículo", aseveró para El Heraldo Radio.

Fue durante una entrevista radiofónica con Blanca Becerril que el experto en las operaciones de la DEA destacó que el exfuncionario federal nunca va a salir de México y el gobierno no lo va a extraditar, pues destacó que la probabilidad de extraditar de nuevo es mínima.

Por otro lado, la conductora de El Heraldo Media Group cuestionó a Mike sobre su perspectiva ante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador respecto al trabajo presuntamente manipulado y bajo intereses de la DEA, al respecto Vigil descartó categóricamente que la seguridad en Estados Unidos estuviera coludida en contra de Cinefuegos.

Nos se arriesgaría nuestra carrera por un narcotraficante (...) No tenemos ningún motivo para vengarnos contra Cienfuegos", puntualizó.

En suma, Mike Vigil destacó que es cuestionable el por qué México no tiene confianza en el sistema de justicia Estados Unidos, por lo que asegura que las autoridades mexicanas lo querían regresar sabiendo que no lo iban a procesar, pues recordó "que Cienfuegos cuando llegó a México estaba libre y llego a su casa sin ningún problema".

Aunque en el futuro Estados Unidos solicite la extradición de Cienfuegos, el gobierno mexicano nunca lo va a entregar (...) México tiene dos lados de justicia, una para los ciudadanos y otra para los funcionarios de alto nivel", dijo Vigil.

