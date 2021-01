POLÉMICO youtuber se registra para participar en próximas elecciones; busca ser diputado federal

El youtuber Paul Velázquez se registró como candidato a diputado federal con miras al proceso electoral que se desarrollará este año en gran parte del país.

Velázquez compartió en sus redes sociales que se solicitó su registro la mañana del pasado martes 12 de enero. Afirmó no tener algún padrino político ni dinero para la candidatura.

"Si bien es cierto que soy incómodo para la 4T, también dicen que tienen puertas abiertas a ciudadanos. Anoche una amiga de muchos OVARIOS me convenció y me hizo ver que, si se han registrado corruptos y delincuentes, por que no intentarlo? (sic)", expresó.

Candidato.

Foto: Especial.

¿Falso pirata?

Este personaje se ha visto envuelto en la polémica, pues en marzo del año pasado deseó que una reportera recibiera un balazo, tal cuál le sucedió a él.

En ese momento, ofreció una entrevista para el canal Sin Censura, transmitido a través de YouTube, en donde aclaró la controversia pero acusó a la reportera de promover un paro nacional contra la violencia.

"Se atrevió a decirme falso pirata y yo la verdad de todo corazón también le deseo que reciba un balazo y si queda viva, platicamos el tema del parche", declaró el bloguero.