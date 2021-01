Denuncian en Tampico presunto de influyentismo en aplicación de vacunas contra Covid-19

En el Hospital de Tampico "Dr. Carlos Canseco", personal sindicalizado denunció un presunto influyentismo en la aplicación de las vacunas anticovid, al grado de que personal administrativo como el esposo de la directora del Hospital Carlos Canseco, Patricia García, se formó para ser inmunizado, aseguró la líder sindical Concepción Romero Hernández.

Señaló que en la fila de este miércoles, que inició la vacunación, había más personal administrativo que médico.

Manifestó que es injusto que se esté haciendo uso de influyentismo para que les apliquen la vacuna, cuando se les indicó que todo el personal la recibirá, pero que los primeros serían quienes estén en primera línea, en área Covid.

"Si hubo denuncia de los trabajadores que había más personal administrativo que médicos y enfermeras, nosotros lo denunciamos con la directora, con la doctora Patricia García, porque en la fila había gente de Recursos Humanos, incluso el esposo de la doctora que es administrativo, eso generó mucho descontento, de por si no la quieren, piden su cabeza, nosotros tratamos de contener, pero con todo eso que esta pasando, es difícil", denunció.

Detalló que para quienes no están en primera línea, habrá una segunda lista, porque todo el personal de salud será vacunado.

"Con lo que paso ayer se demostró que no se puede ser legal en algo tan sencillo, ellos también necesitan ser vacunados, pero podrían esperarse y darle la oportunidad a otros médicos y enfermeras que están en primera línea que están en área Covid", dijo.

Dos trabajadores de la salud estatales adscritos al Hospital General de Tampico "Carlos Canseco", fueron dados de baja de manera injustificada, justo antes de ser vacunados.

La enfermera Vianey Chávez González y el camillero Manuel Alejandro Navarro García, habían dicho que el miércoles les fue notificado que habían causado baja, por lo tanto no alcanzaban el beneficio de la inmunización.

La secretaria General de la Sub Sección 5 de la Sección 51 del Sindicato de la Secretaría de Salud en el nosocomio, Concepción Romero Hernández dijo que quien había dado la instrucción para ser recontratados fue el directivo de la Secretaría de Salud estatal, Federico de la Garza Gutiérrez, pero más tarde le aseguró que eso no fue lo que dijo, por tanto los trabajadores no van a ser reinstalados, lo que viene a molestar a la dirigencia sindical tan tan abrupta contra orden.

Por: Carlos Juárez