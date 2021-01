AMLO, la libertad de expresión y la politización de la vacuna: la agenda de los primeros meses del 2021

Al respecto del inicio de la vacunación en México y de la coyuntura que se presenta a inicio de año, Alfredo González y Jorge Ramos charlaron con expertas en política para conocer sus perspectivas. El primer tema que se trató fue el de la desaparición de los organismos autónomos, tal y como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, Tania Larios, secretaria general del PRI en la Ciudad de México, cuestionó que la promoción del béisbol tenga mayores recursos que dependencias como el Instituto Nacional de las Mujeres y destacó que el promover que otras instituciones tomen las funciones que realizaban estas organizaciones no es suficiente como para que se garantice el acceso a programas sociales o servicios que necesita la ciudadanía.

"Aquí me preocupa que en teoría un gobierno que tiene como eje el combate a la corrupción, en vez de pretender desaparecer estos institutos autónomos, debería de fortalecerlos, el problema que yo creo que tiene es que es una sencilla razón que parece ser que no quiere que le divulguen la información sobre su gobierno de actos de corrupción, de actos donde se dan cuenta de que los contratos de parte del gobierno salen para parientes y compadres del presidente".

Sobre esto, la diputada morenista Dorheny Cayetano se contrapuso, debido a que consideró que aunque se ha dado independencia a las instituciones, éstas no siempre han acatado sus funciones. inclusive, mencionó que algunas han ocultado información a las personas a fin de someterse a los designios presidenciales de mandatarios pasados.

Opinó además que el tema presupuestal importa a la gente en la cuestión de qué tanto se beneficia a la sociedad con él y argumentó que las funciones de dependencias como el INAI no son vistas como necesarias por todos los mexicanos.

La concejal panista Ana Villagrán calificó de ofensivo que el INAI haya sido criticado por el presidente, ya que la dependencia ha logrado combatir la opacidad que hay a nivel federal y además pone al alcance de los mexicanos la información.

Aseguró que los motivos para intentar desaparecer a esta institución no son por una falta de eficiencia, ya que consideró que está funcionando para dar a conocer que el gobierno de México es opaco con relación a la forma en la que se conduce.

"Lo que nos deja claro eso es que el presidente: uno no entiende por qué son importantes los órganos autónomos; dos está centralizando demasiado, totalmente, y tres quiere destruir todo lo que ve como una amenaza o como una herencia de lo que él llama “la agenda neoliberal”, cuando realmente son los cambios que le han permitido a México fortalecerse como nación".

Con respecto al acceso a la información, Dorheny Cayetano dijo que las conferencias mañaneras del presidente han servido para convertirse en un mecanismo para mantener la transparencia entre la federación y la ciudadanía. Agregó que las solicitudes de información son leídas por el mandatario en vivo, lo cual sustenta el debate y el análisis de las políticas públicas.

"Me parece muy efectiva esa forma de comunicar y por otro lado, saber y decir que la oposición dice que nadie ve las mañaneras, pero también no quieren que los que vemos las mañaneras las sigamos viendo, entonces es un poco un doble discurso".

Tania Larios respondió a esto asegurando que hay bloqueo de la información sobre cuestiones como el caso de la explosión de una toma clandestina de hidrocarburos en Tlahuelilpan, Hidalgo o los contratos para el proyecto del Tren Maya. Indicó también que la suspensión de estos ejercicios deben interrumpirse durante las elecciones, debido a que el mandatario puede incidir en los comicios.

"La Constitución establece que la propaganda gubernamental en tiempos de campaña está prohibida. Las mañaneras no dan información, dan propaganda diariamente, y ahora, nuestra legislatura electoral vigente es de 2007, no hay sorpresa, esto se ha hecho en gobiernos del PAN, gobiernos del PRI y nadie había tenido este problema más que este presidente por lo cual creo que es un berrinche".

Agregó que durante las votaciones del año pasado se suspendió la realización de estas conferencias sin que hubiera alguna queja de ningún partido o político. Por tal motivo, pidió que se respete la autoridad del INE a quien consideró como el verdadero órgano rector del proceso electoral en México.

"Tristemente habían dicho que parte de los principios de la 4T es no mentir, pues el presidente del 3 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020, lleva más de 42 mil 599 mentiras comprobadas, y nada más para poner un punto de comparación, el promedio de mentiras por mañanera es de 80 mentiras al día, y a este ritmo ya le ganó a presidentes como Donald Trump".

Ana Villagrán aplaudió la iniciativa del mandatario para compartir lo que ocurre en el país a través de sus transmisiones en vivo, pero lamentó que utilice este espacio para dar a conocer sus posturas ante diversos temas, ya que su única función es liderar al país, no ponerse de lado de algún grupo político, social o económico.

"Sabe que no son un ejercicio serio formativo, son un ejercicio político de transmisión ideológica de ideas donde el presidente decide quién es el bueno, quién es el malo, quién es el enemigo, quién es el aliado y da instrucciones, en las mañaneras se dan instrucciones para que sus operadores actúen, para que las y los mexicanos que no han sido atendidos sean atendidos.

Destacó además que el discurso de López Obrador no responde a la razón, sino a los sentimientos. Comentó también que el mandatario debe entender que su libertad de expresión no se debe ejercer como la cualquier ciudadano, ya que el peso que tiene como el líder de la nación le da la responsabilidad de ser imparcial.

Tania Larios calificó como preocupante la forma en la que se está manejando la vacunación, debido a que parecer ser que la adquisición de éstas se ha hecho a cuenta gotas y se ha mostrada en los medios oficiales con una exposición mediática que resalta por ligarse con lo político.

Aseguró que aunque México fue de los primeros países en obtener el fármaco, también ocupa el lugar 34 en el mundo, uno de los últimos, en cuanto a la cantidad de personas inmunizadas.

Sentenció que el personal de salud no ha sido el primero en recibir la vacuna, sino que ésta se ha dado a funcionarios que han ocupado su influencia para obtenerla.

Sobre esto, Dorheny Cayetano dijo que la inexperiencia ante la pandemia fue notoria en todo el mundo, debido a que este tipo de crisis no se había enfrentado antes. Aceptó además que hay fallas en cuanto a la forma de aplicar la fórmula, pero indicó que se está inyectando únicamente al personal de la primera línea de combate contra el coronavirus y a los administrativos que están en posibilidad de contagiarse.

Además, mencionó que la tasa de muertes en el país está relacionada también con la falta de atención que hubo durante las administraciones pasadas que permitieron que la ciudadanía adquiriera condiciones que la hacen susceptible al virus.

"Podemos pensar que no tiene nada qué ver con las vacunas, pero la salud pública que históricamente se ha abandonado, hoy viene enfocada en una política pública precisamente para atender a los más vulnerables".

Ana Villagrán lamentó que se haya tratado de cerrar o limitar la adquisición de este fármaco por parte de las empresas, ya que se trata de un producto y ve con malos ojos que se haya tratado de imponer un tema moral en este mercado, ya que, consideró, el gobierno pretende satanizar a quien tenga dinero para acceder a esta medicina.

Añadió además que toda la situación ha ocasionado una sobrecarga de trabajo para la Sedena y la Marina, quienes han tenido que asumir labores de seguridad, portuarias, de salvamento y recientemente de aplicación y distribución de estos tratamientos contra la Covid-19.

"Nos dicen que aquí es inmoral que alguien lo quiera comprar, con todo respeto, que no sean hipócritas, con lo que ganan los diputados federales ¿no creen que van a ser los primeros en ir a vacunarse? o sea una familia promedio ¿creen que van a tener dinero para ir a vacunarse?".

La funcionaria aplaudió la labor de Marcelo Ebrard, ya que lo responsabilizó a repatriar a los mexicanos que estaban en el extranjero cuando se ordenó el cierre de fronteras, de firmar contratos para que lleguen los fármacos, entre otras acciones. Sin embargo, explicó que el no tener un plan sólido de vacunación puede traer más problemas como la saturación de las clínicas y el contagio de las personas en las filas que se formen para aplicarse la fórmula.

Dorheny Cayetano aseguró que el tema que más pega a la sociedad es el desempleo, debido a que la cuarentena y los protocolos de higiene llevaron a la desaceleración económica y la crisis para muchos negocios que además eran fuentes de trabajo para los mexicanos.

Destacó que no se puede responsabilizar del todo a la población, debido a que los insumos médicos de protección no son baratos y además las personas deben salir a la calle para trabajar y ganarse el sustento.

Destacó que la decisión de reactivar la economía es complicada, debido a que es necesario pensar en el tema financiero, pero además en la salud de las personas. Pese a esto, destacó que la luz al final del túnel es la vacuna, con la cual se podrán reducir los contagios y establecer las condiciones para que se permita la reapertura de todo tipo de negocios.

"Quiero aprovechar para decir que hubo incentivos económicos por parte del orden federal y de los gobiernos estatales, microcréditos para las pequeñas y medianas empresas, el factoraje para las deudas de otras administraciones para las pequeñas empresas y también los apoyos a gente que no tiene mucho y que va viviendo al día como los taxistas".

Tania Larios aseguró que el gobierno de México no ha sido empático con la clase trabajadora. Al respecto mencionó que 647 mil 710 mexicanos se quedaron sin empleo durante la pandemia y que no se emitieron estímulos para los empresarios o para la gente que necesita del capital ante la falta de trabajo.

Criticó que se siguiera gastando en proyectos como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, debido a que el dinero que había en las arcas federales nunca se utilizó para apoyar a quien requiere de él.

"Las empresas no hubieran tenido que cerrar si este gobierno sí hubiera dado apoyos, condonaciones fiscales e implementado realmente una estrategia, 10 mil pesos a pequeños y medianos empresarios que llevaban más de cuatro meses con las puertas cerradas no alcanzaron y no alcanzaron para nada".