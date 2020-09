La vez que AMLO impidió un Grito de Independencia en el Zócalo, sin ser presidente: VIDEOS

¡Viva México!, es el grito que en las plazas públicas hace vibrar a miles de mexicanos que ven reflejados en el 15 de septiembre su identidad nacional, la noche sirve de pretexto para enumerar las virtudes que, por el simple hecho de haber nacido aquí se adquieren, además de recordar pasajes históricos llenos de héroes y proezas que llegan a inspirar, aunque sea por una noche.

Entre el pozole, el tequila, las tostadas y la música hay algo que no falta en la celebración, sea quien sea el presidente, y se trata de "El Grito"; la conmemoración de aquel que hiciera en cura Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato y que marcaría para siempre el inicio de la lucha de los Insurgentes en contra de la Corona Española.

De ese 16 de septiembre queda una plaza llena (a veces con gente presumiblemente pagada), un líder honrando a la nación y a los héroes, sin embargo a 210 años del inició de la lucha independentista, en 2020 las formas serán diferentes, los zócalos y centros de reunión en el país lucirán vacíos, no habrá verbena, no se miraran rostros tricolor y gigantescos sombreros andando por la calle, ya que la pandemia por el Sars-CoV-2 causante de Covid-19, no permite concentraciones, aunque se traten de una fiesta nacional.

El segundo "Grito" del presidente Andrés Manuel López Obrador, será sin las concentraciones de gente que tanto disfruta en la plaza pública más importante del país: el Zócalo de la Ciudad de México.

Sin "Grito" en el Zócalo

En 2020 es la pandemia la que va a impedir la fiesta en el Zócalo, pero ya antes se le negó a la Plaza de la Constitución contar con el "El Grito" que diera por primera vez en Palacio Nacional el presidente Guadalupe Victoria en 1824, sin embargo, en 2006 el entonces presidente Vicente Fox, tampoco logró llevar a cabo el acto y fue gracias a la crisis política que vivía el país luego de las elecciones de ese mismo año, en las que resultó electo Felipe calderón.

La oposición, en ese entonces encabezada por López Obrador, abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mantenía un movimiento que impidió que Fox realizara la ceremonia en Palacio Nacional, era el tiempo del plantón de Reforma y el activismo de los seguidores del tabasqueño que denominaron "espurio" a Calderon.

Ese año se anunció que la ceremonia en el centro de la capital estaría encabezada por el entonces jefe del Gobierno, Alejandro Encinas, este acto se llevó a cabo en el balcón del Ayuntamiento, el ahora subsecretario de Derechos Humanos, añadió un: "viva la soberanía popular”, mientras AMLO coreaba.

En cambio, Fox se trasladó a la denominada "Cuna de la Independencia", y ahí acompañado del entonces gobernador del estado de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks. Fox, denominado entonces, "traidor de la democracia", lanzó ¡vivas!, a la democracia, a las instituciones y a la unidad de los mexicanos.

El Grito de Fox en Dolores Hidalgo

Grito de Alejandro Encinas

