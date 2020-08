Primer caso de reinfección de Covid-19: ¿Qué tan efectiva será la vacuna?

Investigadores de la Universidad de Hong Kong dieron a conocer sobre el primer caso de reinfección de coronavirus (Covid-19) en un hombre que ya había padecido la infección por SARS-COV-2 en abril. Ante este panorama, varias dudas surgieron sobre la inmunidad que se adquiere después de padecer la enfermedad y sobre todo de las nuevas vacunas.

En entrevista con Alejandro Cacho, el infectólogo Alejandro Macías aclaró que en la mayoría de personas que adquirieron el virus en el pasado han registrado tener inmunidad ante la enfermedad.

Sobre el caso en el país asiático, recordó que este es un virus nuevo por lo que se tendrá que investigar más al respecto de cómo es que el hombre volvió a tener la infección y se trata del mismo virus que padeció al principio.

Lo que tenemos como evidencia es que la gran mayoría de las personas adquieren inmunidad cuando se enferman. El caso que se está reportando, si bien al parecer no hay un reporte definitivo, parece fuera de duda son dos momentos diferentes, los virus los secuenciaron y son diferentes. O sea es el mismo SARS-COV-2, es una enfermedad diferente porque se está en dos tiempos diferentes. No hay duda. Es verdad que algunas personas se pueden infectar pero no es un fenómeno común. Además, esta persona fue asintomática.