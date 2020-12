Se alarga análisis de paquete Fiscal 2021 y deuda por falta de información 

Los diputados de Morena amagaron que no autorizarán la contratación del crédito por 13 mil 500 millones de pesos al gobierno estatal, si Finanzas no da el catálogo de obras federales para ello, dado que, recordaron, pasarían a ser la Legislatura que aprobaría la mayor deuda al Ejecutivo mexiquense.



Este miércoles se tuvo la segunda sesión en comisiones del análisis del Paquete Fiscal 2021, pero se llamó a otra ante la falta de información y ausencia de funcionarios de la Secretaría de Finanzas como sí ocurrió el viernes.



El presidente de la Comisión de Planeación y Gasto Público, Adrián Manuel Galicia Salceda, afirmó que a título personal no autoriza la deuda al incumplirse la entrega del catálogo de obras y la solicitud del pacto para ejecutar el tren del Oriente y dos Mexibuses entre la federación, la Ciudad de México y la entidad.



“Técnicamente yo digo que no se aprueban 13 mil 500 millones de pesos, en mi opinión”, declaró.



Galicia Salceda, recordó que el año pasado autorizaron créditos por mil 500 millones de pesos para obras en torno al Aeropuerto Internacional de Toluca y otros 4 mil millones para los caminos del sur, no se ha ejercido ningún monto y no han reportado la situación.



La diputada morenista, Azucena Cisneros Coss expresó su descontento al recordar que pasarán como la Legislatura que le haya aprobado la mayor deuda al gobierno estatal, por ello exigen información clara sobre el crédito que se solicita.

9/12/2020: Comisión Legislativa de Finanzas Públicas con Planeación y Gasto Público, Primer Periodo Ordinario, 3er. Año, LX Legislatura Mexiquense https://t.co/LYEnCW57fe — Legislatura Edomex (@Legismex) December 9, 2020





“Cuando afirmamos que seríamos la Legislatura que más deuda pública estaríamos aprobando en el Estado de México en los últimos 20 años es de esa magnitud”, indicó.



El legislador de Morena, Max Agustín Correa Hernández planteó establecer el Comité Técnico Académico y Ciudadano de Vigilancia de la deuda y la obra pública para transparentar lo que se ha aprobado.



La Comisión de Planeación y Gasto Público se declaró en receso y reanudará trabajos una vez que obtenga la información requerida. El paquete Fiscal 2021 deberá ser aprobado a más tardar el 15 de diciembre.

Por: Gerardo García