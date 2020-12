Cristóbal Arias se registra ante Morena como precandidato a la gubernatura de Michoacán

El senador de Movimiento de Regeneración Nacional, Cristóbal Arias Solís, se registró este sábado ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para aspirar a ser el candidato abanderado de su partido que contienda por la gubernatura de Michoacán.

Este sábado, una comitiva en representación del legislador federal acudió a la sede del CEN de Morena, en la Ciudad de México, para realizar el registro de Arias Solís como precandidato a la gubernatura.

A su salida, Arturo Herrera Cornejo, colaborador del senador michoacano, dio lectura a un documento titulado “Proclama por la Cuarta Transformación al Pueblo de Michoacán”, signado por Cristóbal Arias Solís, en el que el morenista agradece al presidente de Morena, Mario Delgado, y a su partido, la oportunidad de participar en el proceso interno para seleccionar al candidato a gobernador de Michoacán.

“Aspirar a gobernar Michoacán no es una cuestión de tipo personal, no busco satisfacer una ambición, no me animan ni las vanidades ni la parafernalia del poder. Quiero servir a Michoacán.