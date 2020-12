Continúan registros de aspirantes a Gobernador en Morena

En la continuación de los registros de precandidatos de Morena, el ex -coordinador general de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, David Monreal, hizo lo propio por Zacatecas.

Tras entregar la documentación, el hermano del senador Ricardo Monreal, indicó que confía en que los militantes se comportaran a la altura en el proceso interno para evitar fracturas al interior del partido.

“Aprecio toda una fuerza social con mucha conciencia, con mucha madurez, con mucha responsabilidad y seguramente habrá de darse el debate normal frente a una selección de una candidatura tan importante como es la del estado. Yo espero y deseo que la militancia los simpatizantes de morena hagan gala de la inteligencia, la disciplina y el trabajo partidario y no tengamos que llegar a esa fractura lo deseo de corazón”, expuso.

Cruz Pérez Cuéllar, quien busca la candidatura por Chihuahua, se defendió de acusaciones por peculado y señaló que es una persecución política del actual gobernador de la entidad, Javier Corral.

“Lo he dicho hasta el cansancio, el gobernador Corral y el Fiscal Peniche, van a quedar en ridículo. Yo no me voy a esperar a todo el procedimiento pero voy a hacer pública la acusación y las pruebas que dicen tener”, afirmó.