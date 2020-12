Actual Pacto Fiscal es un fracaso y la corrupción es patología transversal en México

Los gobernadores de Jalisco, Michoacán, Puebla, Chihuahua y Tlaxcala coincidieron en la urgente necesidad de un nuevo pacto para la distribución de los recursos públicos porque actualmente de cada cien pesos, 80 los ejerce el Gobierno Federal y solo 20 llegan a estados y municipios, lo que vuelve imposible satisfacer las necesidades de los gobernados en renglones básicos como Educación, Seguridad y Salud, hoy vitales durante la pandemia de COVID-19.

En el Seminario Internacional Federalismo y Corrupción en el marco de la FIL Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez hizo un llamado a los gobernadores que permanecen en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que se sumen a un pronunciamiento conjunto entre mandatarios para exigir un presupuesto no menor al otorgado este año. Así como la realización de una Convención Nacional Hacendaria y un mecanismo conjunto anticorrupción.

Alfaro apuntó que el combate a la corrupción debe ser el centro del debate en la agenda prioritaria nacional y estatal. Apuntó que el combate a la corrupción no puede ser una lucha individual, concentrar los recursos y lastimar el presupuesto de estados y municipios es un grave error.

“Se está generando una concentración de recursos y un menoscabo al arreglo federalista. Tenemos que separar las agendas y plantear un modelo de combate a la corrupción integral, implicaría también entender que los grandes acuerdos nacionales se construyen también en lo local, no puede partir de recomendación moral, tenemos que desarrollar herramientas y métodos que nos permitan resolver de fondo la corrupción. No podemos permitir que se confunda con una agresión al Pacto Federal, que se confunda con dejar a los estados y municipios sin lo más indispensable para trabajar. Ese es uno de los riesgos. Tiene que haber una revisión integral como de usan, se distribuyan y aplican los recursos públicos en este país”.

El mandatario michoacano Silvano Aureoles subrayó que la FIL siempre ha sido un espacio de debate de planteamiento plural, incluyente y apartidista. La discusión es impostergable porque el pacto social actual está agotado y el planteado por la Federación está debilitando a los estados y municipios porque centra excesivamente los recursos. La situación es grave, dijo:

“Si vamos a hablar de un nuevo pacto social estamos obligados a pensar cómo vamos a conducir al país con 10 millones de nuevos pobres y con una década perdida en materia económica y de desarrollo social. Es cierto que durante muchos años y con muchas fallas en México, el pacto social se sostenía con alfileres, pero también es cierto que hoy se le están quitando esos alfileres, al que debe concentrar todas las soluciones en modelo de gobierno excesivamente centralista. Esta visión además de no funcionar, también anula el cumplimiento del pacto social desde lo local al debilitar a estados y municipios mediante el recorte de capacidades financieras que no son sino capacidades de solución”.

Los cinco mandatarios, de distintas extracciones partidistas, coincidieron que los recortes presupuestales afectan enormemente a Estados y municipios. Especialmente en el presupuesto del año 2021 esa caída asciende a 200 mil millones pesos.

“El fracaso absoluto del pacto fiscal es esta nueva y aterradora cifra de 10 millones de nuevos pobres en tan solo nueve meses de epidemia. Es innegable ya que el pacto fiscal no cumple con la condición actual del país porque fue pensado para una sociedad que ya no existe. Tenemos un pacto de casi medio siglo de vida, que ya no cumple con el objetivo fundamental que fue ser un mecanismo compensatorio y resarcitorio”, apuntó.