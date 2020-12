Es momento de volver a quedarnos en casa: Claudia Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lanzó un mensaje nocturnos a todos los ciudadanos en el que asegura que el país se encuentra en una situación de máximo cuidado y pide no salir de sus casa.

En diferentes plataformas digitales, la mandataria pidió extremar cuidados y llamó a no hacer reuniones en el marco de las fiestas decembrina para evitar contagios.

"Hoy es 4 de diciembre y les informo que estamos en un momento crítico en la ciudad que nos demanda extremar cuidados y fortalecer la prevención. Somos una ciudad solidaria y nos caracteriza que siempre pensamos en los demás. La pandemia es un asunto de todos y de todas y debemos convocar a esa responsabilidad ciudadana. Hoy el presidente de la República hizo un reconocimiento a esa solidaridad que nos caracteriza y nos hizo un llamado a cuidarnos, a protegernos, a proteger a los demás, a no salir de casa si no es necesario, a no realizar reuniones familiares ni fiestas", dijo la mandataria.

Estamos en una situación de máximo cuidado, es momento de volver a quedarnos en casa y evitar fiestas.#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/Ec2ARhymkt — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 5, 2020

"Estamos en diciembre y es época de reuniones, posadas y fiestas pero en esta ocasión no lo hagamos", insiste.

Señaló que se ha demostrado que en las reuniones es donde hay un alto nivel de contagio y enfatizó a solo convivir con las personas con las que se habitan en casa para evitar la propagación del Covid-19.

Añadió que a partir de este lunes las ventanillas del gobierno de la ciudad permanecerán cerradas y reabrirán hasta el 15 de enero, sin embargo, invitó a usar la tecnología para tramitar los documentos que se requieran.

"Tenemos 230 kioscos de pruebas Covid. Si tienes síntomas, házte la prueba", pide la mandataria.

Finalizó que aunque la vacuna es una luz al final del túnel, pero mientras no esté disponible para todos será necesario extremas cuidados.

Por: Redacción