AMLO inicia tercera visita en el año a Sinaloa con supervisión de obra

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gira de trabajo en Sinaloa con una visita a la presa Santa María en el municipio de Rosario al sur del estado.

López Obrador supervisó la obra de construcción de la presa en compañía del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Los trabajos fueron reiniciados tras año y medio de suspensión concluyendo antes del 2023, así como su carretera de acceso.

Hasta la fecha la presa tiene una inversión ejercida de dos mil millones de pesos desde el 2015, faltando por invertir 15 mil millones de pesos, mismos que garantizó el presidente.

En su participación López Obrador dijo que a Federación garantizará los recursos cada año, con el objetivo de terminarla en su sexenio, a finales del 2023.

“Por parte de nosotros, será la responsabilidad de que no falten recursos, que no falte el presupuesto, pero con recursos federales, no con créditos”, precisó el presidente López Obrador.