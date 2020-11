Sinaloa reconoce a cuatro profesionales de la salud con la condecoración Miguel Hidalgo

En el marco de la conmemoración del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, personal médico y de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, recibió la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz.

Los galardonados fueron Citlaly Alesst Rivera Cisneros, auxiliar de enfermería del Hospital General de Zona No. 32 de Guasave; Jesús Ramón Sánchez Llanes, enfermero jefe de piso del Hospital General Regional No. 1 de Culiacán, así como los médicos internistas Ramsés Guadalupe Gómez Fong y Santiago Zúñiga Ochoa, del Hospital General de Zona No. 49 de Los Mochis.

La condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz, fue entregada a estos cuatro profesionales de la salud que fueron elegidos por sus compañeros bajo una votación.

Este galardón es otorgado a médicos, médicas y personal de enfermería que han colaborado directamente en la atención de pacientes en hospitales Covid-19. El premio consiste en un diploma y un estímulo económico en efectivo a cada ganador.

El evento se llevó a cabo en la Novena Zona Militar, en Culiacán, y en presencia de mandos del IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Salud y Gobierno del Estado.

Por: Karen Bravo