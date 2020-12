Exigen paridad uno y uno en candidaturas de los 10 municipios más poblados de Jalisco

Colectivas en defensa de los derechos políticos de las mujeres hicieron un llamado a los partidos políticos a ajustarse a una verdadera paridad sustantiva de género y no a una simulación de ella para cumplir con cuotas o porque la ley lo ordena.



Sobre la última resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco que ordenó acatar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) de crear el bloque de los 10 municipios más poblados de Jalisco en el que se deberá postular al menos a cinco mujeres, Laura Plascencia, consejera de G10xJalisco, expuso que se busca que sea uno a uno y no se deje a las mujeres en los últimos de ese listado.





Añadió que ante la incapacidad del IEPC de incluir medidas que garanticen una paridad real y sustantiva, la exigencia es a los partidos políticos que se conduzcan de manera responsable y comprometida; indicó que si realmente apoyan la paridad y la agenda de género, que vayan más allá y cumplan con el 3de3 contra la violencia hacia las mujeres.





“No queremos que registren candidatos que sean deudores alimentarios, que hayan sido sancionados por delitos sexuales, es decir, no queremos acosados, hostigadores ni violadores; no queremos tampoco candidatos que hayan sido sancionados por un hecho o delito de violencia contra las mujeres; en términos generales exigimos a los partidos políticos no registren candidatos que han sido agresores de mujeres”, expuso Laura Plascencia.