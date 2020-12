Colectivo feminista realiza clausura simbólica del Instituto Electoral en Jalisco

Mujeres integrantes del movimiento Paritaristas, realizaron esta mañana una clausura simbólica en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ) debido a que consideran que no han tenido la voluntad política para garantizar lineamientos de paridad que asegure participación política real de las mujeres.

Los lineamientos aprobados el domingo 27 de diciembre, por el pleno del Consejo del IEPCJ, atendieron a una resolución de la Sala Regional luego de dar salida a la segunda impugnación de las Paritaristas, sin embargo, el colectivo lo considera un retroceso volver al mecanismo del 2018 porque tan sólo se logrado llegar a 29 presidentas municipales -de 125-.

En las instalaciones colocaron cintas y carteles con letras de clausura que se empataban en color rojo con la palabra "Patriarcado" y acompañado de hashtags #ParidadJalYa

En algunas hojas que se pegaron, se lee el siguiente texto:

La paridad de género es un mandato constitucional sustentado en el principio y el derecho a la igualdad y no discriminación, que no admite pacto en contra, por ello clausuramos el patriarcado que sigue dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que no le ha permitido con todo y más de una oportunidad de garantizar la paridad en todo en sus lineamientos.