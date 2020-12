Presupuesto 2021 de la CDMX garantiza atención de la pandemia

Sin aumento de impuestos, el presupuesto de egresos del 2021, fue conformado, de manera irrenunciable, para garantizar la atención de la pandemia hasta que se tenga claridad de la aplicación de una vacuna, aseguró la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno capitalino, Luz Elena González.

Ante el pleno virtual del Congreso de la Ciudad de México, indicó que de los tres fundamentos importantes está el de proteger los programas sociales de apoyo directo al grupo de vulnerables en estos momentos difíciles y continuar con la construcción de obras de infraestructura estratégicas.

La funcionaria capitalina puso a consideración de los diputados locales, el techo presupuestal de 217 mil 962 millones de pesos que representa una disminución del 21 mil millones de pesos con respecto al 2020.

Señaló que las instituciones que tienen un aumento en su gasto, son aquellas encargadas de servicios de salud, la compra de pruebas; de los kit de apoyo y el despliegue de equipos territoriales para la contención de los contagios y el fortalecimiento del sector salud para seguir atendiendo la pandemia.

Expuso que se realizó un ejercicio inédito de austeridad en el que garantizan los derechos laborales de los trabajadores y sus fuentes de empleo, así como aumentos salariales.

Resaltó que las alcaldías registran un 8.8 por ciento de reducción, aclarando que no hubo criterios partidistas.

“La propuesta busca afectar lo menos posible a las alcaldías y a diferencia de lo ocurrido en la administración pasada no dan preferencias indebidas a ninguna; repito, en el ajuste no se ha utilizado cerco político alguno, es decir no se privilegia ni se afecta a ninguna alcaldía en particular sobre otra, El criterio es el mismo porque se gobierna para todos sin excepción”, destacó.

AUMENTAN BECAS

La titular de la SAF indicó que lo que sí registrará un aumento son los apoyos escolares en la capital del país.

Expuso que por instrucciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en 2021 el monto de la beca, aumentará 50 pesos.

De esta manera, quedando en 150 pesos para preescolar, 380 para los niños de primaria y 450 pesos para los estudiantes de los centro de atención múltiple.

Por Jorge Almaquio García Chagoya