¿De uso obligatorio? PAN propone multas de hasta mil 300 pesos por no usar cubrebocas en la CDMX

Las cifras de contagios por Covid-19 así como el número de hospitalizaciones han ido en aumento durante las últimas semanas en la capital del país, es por ello que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) ha propuesto una iniciativa de reforma a la Ley de Salud de la Ciudad de México, con el fin de imponer multas a quienes no usan cubrebocas.

Fue así que diversos legisladores locales del PAN propone sancionar con multas de hasta mil 300 pesos a todo capitalino que no use cubrebocas durante esta emergencia sanitaria que afecta al mundo, todo con el fin de reducir el número de contagios en la capital del país.

Cabe señalar que a pesar de que la Ciudad de México se mantiene en Semáforo Naranja con alerta, en las últimas semanas se ha registrado un incremento exponencial de los casos de Covid-19 así como el número de hospitalizaciones.

Este jueves será presentada la propuesta

En entrevista con El Universal, el diputado Héctor Barrera Marmolejo, uno de los legisladores que han impulsado la propuesta, explicó que será este jueves que la propuesta sea presentada además de que con ella se busca reformar el artículo 141 de la Ley de Salud de la Ciudad de México.

Asimismo comentó que también se busca una modificación adicional al artículo 208 Bis de la misma Ley de Salud, con lo que se podría aplicar multas por no usar el cubrebocas en la Ciudad de México.

En este sentido el legislador recalcó que “ya es urgente y necesario establecer medidas más drásticas”, pues mientras existen ciudadanos que se cuidan de no contraer el virus y no contagiarlo, hay otros a las que no les importa en lo más mínimo y son un riesgo para la salud de todos los capitalinos.

En este sentido los legisladores panistas bus aran promover el uso obligatorio del cubrebocas, medida que autoridades sanitarias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como esencial.