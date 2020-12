Cuestionan que aseguradora repare daños, causados por Maleck, violando sus propias cláusulas

La aseguradora del futbolista Joao Maleck viola sus propias cláusulas para pagar la reparación de los daños a los familiares de las víctimas. María Fernanda y su esposo Alejandro murieron cuando Joao Maleck bajo los influjos del alcohol impactó su coche deportivo en contra del vehículo donde viajaba la pareja de recién casados y la aseguradora está respondiendo en el pago, a pesar de violar sus propias reglas, acusa Martha Álvarez-Ugena, madre de Fernanda.

“La vida de mi hija no tiene precio, nunca me he vendido, ni me venderé jamás. Ningún dinero me la va a regresar con vida”.