Artesanos de esfera de vidrio soplado en Zumpango, enfrentan una caída del 30% en sus ventas

La casa de la esfera ubicada en Zumpango, espera cerrar este año con una baja en ventas del 30 por ciento, en comparación con el 2019, ya que la pandemia impactó severamente la comercialización de esta artesanía elaborada a base de vidrio soplado; la cual, produce la familia Gamboa López, desde hace más de 47 años en este municipio mexiquense.

El taller fundado en 1973 por María Antonieta López y Abraham Gamboa logró sobrevivir varias crisis económicas y la entrada de productos chinos al país; actualmente otorga empleo a 16 integrantes de la familia, hijos y nietos de la pareja. Diego Gamboa López, señaló que poco a poco, empezaron a llegar los compradores.

“Nos dicen que en un año tan difícil, quieren decorar sus casas para agradecer que están vivos y que tienen a su familia; otros perdieron a alguien y quieren conservar la unión familiar”.

“Mi papá decía, que luego de una catástrofe, la gente se une más y podían aumentar las ventas; porque quieren celebrar. No creímos que esto pudiera suceder con la pandemia, porque los clientes no pueden salir y no hay solvencia económica; pero vimos un repunte, que esperamos nos ayude un poco”.