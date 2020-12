Así el la vida de 'El señor de la combi' a 5 años de su famoso PLEITO: VIDEO

Don Gustavo lleva muchos años de su vida siendo chofer de transporte público. Ahora es más conocido como "El señor de la combi", pues se hizo famoso, gracias a que un video en el que aparecía discutiendo con una mujer a bordo de una combi, se hizo viral en redes sociales.

Hoy, a 5 años después del memorable percance, el popular pasajero cuenta su versión de los hechos que ocurrieron ese día, que aunque muchos ya lo habíamos olvidado, hay quienes todavía se preguntan qué ha sido de este Don, a quien muchos recuerdan, debido a su hazaña.

Uno de ellos es el youtuber Yulay, quien se dio a la tarea de buscar a don Gustavo por cielo, mar y tierra hasta que lo encontró en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, gracias a su nieta Jessy, quien fue el contacto para dar con el señor protagonista de la historia.

Para la familia, aquel día pasó como cualquier otro, pues ni Don Gustavo, ni su familia sabían de la sorpresiva popularidad del abuelo, hasta que el nieto mayor le informó a todos lo que estaba pasando.

Don Gustavo no guarda rencor a la señora robusta

"El abuelo está en internet" dijo, al mostrar el video que circuló por la red y alcanzó miles de likes y reproducciones en Twitter, Facebook y Youtube. Sin embargo, su nieta asegura que desconocía esa faceta de Don Gustavo.

Don Gustavo externó que la señora era robusta y quería ocupar el espacio designado para dos lugares, y que por eso comenzó la discusión.

“La señora quería el lugar todo para ella, y no, pues viajamos colectivamente, la palabra lo dice. Es colectiva, no es particular. La señora quería mucha libertad, empezó a insultar, y yo no me dejo” señaló el señor de la combi.

“Yo nomás le dije: ‘a mí no me tiente, señora, porque yo soy muy grosero. Y siguió chingue y chingue” cuenta con notable molestia.

“Fue maleducada porque ofendió a varios. Una señorita (que fue la del video) hasta se quitó del lugar, pero yo no me di cuenta que estaba grabando, yo creí que estaba hablando (por celular)” dice sorprendido.

También contó que después del incidente, no tuvo problemas con su familia, pues hasta cierto punto comprendieron su reacción.

A raíz del video, don Gustavo se hizo tan famoso que lo reconocían hasta en la calle. En alguna ocasión, según su nieta, lo detuvieron en una plaza comercial para preguntarle si era “el señor de la combi”.

Sin embargo, a pesar de la situación y el apoyo de su familia, Don Gustavo se dijo triste, porque no quiere que lo sigan recordando por esta razón.

“Yo quiero pagar esto, porque la verdad, no vale la pena insultarla. Ya lo pasado pasado y ni modo”

Con información de Sin Embargo