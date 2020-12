"¿Quién le quita el susto a mi hijo?" Asaltan combi en EDOMEX con niño y bebé dentro: VIDEO

La violencia no sede, ni siquiera la Noche Buena, pues este jueves se registró otro asalto en el transporte público del Estado de México. En el viajaban un niño y un bebé.

De acuerdo aun video difundido en redes sociales, la noche de ayer unos sujetos subieron a una combi que transitaba por las avenidas de Ecatepec. Un hombre con pantalón café y playera color claro sube al transporte sin cubrebocas y comienza a despojar de sus pertenencias a los pasajeros.

“Dame el teléfono, ya vi cómo te lo acabas de entuzar”, grita el asaltante a una señora sentada al fondo, quien intentó resguardar sus pertenencias.

A pesar de no ir armado, comienza a despojar de sus pertenencias a las personas que viajaban en la unidad y las guarda en una bolsa, mientras el automóvil está estacionado sobre la calle.

El asaltante se dirige a una señora que quedó en el punto ciego de la grabación, y después pasa hacia otra mujer que viajaba acompañada de su hijo de 5 años, a quien también esculca pese a que ya le había entregado el teléfono. La mujer trata de proteger al menor cubriéndolo con los brazos, y este se queda atónito frente a la acción del maleante.

“¿Por qué les hiciste aquí la parada a los señores?; Sí, pero viene un niño de 5 años y un bebé no jodas, a ti no te quitaron nada y quien le quita el susto a mi hijo”, reclaman pasajeros a conductor de Transporte Público tras atraco ayer #24dediciembre en @Edomex . #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/SrEiqQQcuZ

En alrededor de un minuto y 10 segundos, el sujeto despojó de algunas pertenencias al menos a nueve personas que viajaban en la unidad esa noche, las cuales mostraron su molestia al conductor, a quien le reclamaron después de que el hombre bajó

¿Para qué le haces la parada aquí a los señores?, pregunta una de las mujeres mientras el conductor menciona que él no sabía que eran asaltantes. “Pues sí, pero viene un niño de cinco años y un bebé, no jodas, a ti no te quitaron nada, ¿quién le quita el susto a mi hijo?”, replica la mujer molesta mientras abraza al menor de edad.