Terminaremos con la ‘mafiecita’ del poder: Indira Vizcaíno

La precandidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Colima, Indira Vizcaíno Silva, se dirigió a los militantes de su partido, con un llamado a la unidad y a priorizar objetivos comunes, como lograr el cambio en Colima, y terminar con “la mafiesita del poder’”, como ha calificado a los gobiernos priístas.

“No es un secreto que en Colima tenemos toda la vida siendo gobernados por un mismo partido y yo diría que más que un mismo partido, tenemos los últimos 20 años gobernados por el mismo grupo de personas, la ‘mafiesita del poder’, tres, cuatro ‘pelados’ que han tomado todas las decisiones políticas y económicas en el estado de Colima y que solamente ellos y sus allegados se han visto beneficiados”, manifestó.

Vizcaíno Sivla hizo un llamado a sus compañeros de partido a no olvidar que lo que está en juego en el 2021 es tener un gobierno que haga bien las cosas, que interprete lo que establece la Constitución, que el poder reside en el pueblo y el pueblo debe ser tomado en cuenta para decidir.

Respecto a la encuesta, la precandidata indicó que se realizó desde la semana pasada por el partido, fue aplicada a mil 200 personas, en distintos municipios del estado y de manera presencial, es decir, cara a cara, no por teléfono, con un margen de error del 3 por ciento.

Dicha encuesta, aclaró, fue presentada a todas las aspirantes tres semanas antes, así como la metodología que se seguiría y ella estuvo presente cuando se le informó a todas, incluso a la diputada federal, Claudia Yañez, quien se inconformó por su designación.

“Siempre voy a defender la libertad de expresión, no comparto cuando esto se hace con mala saña, no comparto cuando esto se hace sin fundamentos y no van a encontrar un solo elemento en el que se pueda demostrar que hay algo que se haya hecho de manera indebida”, aseguró.

La ex delegada de Programas de Desarrollo Social en la entidad recordó que todos los apoyos del gobierno federal están blindados para que no sean desviados en las campañas, al recordar que todo se hace de manera central desde la federación y no hay forma que alguna persona en la entidad pueda manipular un padrón o un apoyo.

Por: Martha de la Torre