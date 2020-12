Pese al semáforo rojo llenan Aeropuerto en CDMX

Previo al festejo navideño, largas filas de personas se observaron el día de ayer en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” en la Ciudad de México, aún cuando las autoridades de la capital decretaron semáforo rojo ante el incremento de contagios de Covid-19.

Foto: Daniel Ojeda​​​​​​

La ocupación hospitalaria subió 6 por ciento tan sólo del 14 al 20 de diciembre, con 5 mil 203 personas internadas, sin embargo, los viajeros no se reservaron la posibilidad de ocupar sus boletos ya adquiridos para trasladarse y visitar a sus familiares.

Aglomearciones

“Voy a ver a mis papás realmente sólo voy el día de Navidad porque tengo que regresar a trabajar, la verdad no los he visto desde marzo y acordé con ellos que no nos vamos a abrazar, pero si iré porque soy la única que va. Mis hermanos se quedan en casa”, relató, Jessica Mejía, usuaria.

Foto: Daniel Ojeda

Ante la gran afluencia, personal del inmueble realizó dos jornadas para sanitizar las áreas más concurridas, como bancas y pasillos, y solicitaban el uso de cubrebocas, sin poder evitar que los usuarios rompieran la sana distancia.

Foto: Daniel Ojeda​

El tema económico tampoco fue obstáculo para los pasajeros, según datos compartidos por el aeropuerto, se debe pagar para vuelos nacionales 574 pesos como tarifa de uso, lo cual implica un aumento del 6.8 por ciento.

Foto: Daniel Ojeda​​​​​​

En el aeropuerto capitalino se ha reportando un repunte de 50 por ciento en el número de viajeros desde que comenzó la pandemia, y se espera cierre el año con la misma actividad.

Foto: Daniel Ojeda



Con Información de Everardo Martínez y Daniel Ojeda