Abarrotan playas y súpers

En las filas para entrar a los supermercados hay más preocupación por comprar la cena de Navidad que por la pandemia de COVID-19, enfermedad que tiene a los hospitales del Valle de México en un estado crítico.

El anuncio conjunto de las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México de regresar al semáforo rojo y suspender las actividades no esenciales sólo puso en alerta a la mayoría de los ciudadanos, quienes han salido apresuradamente a hacer las compras navideñas: pavos, piernas de cerdo, romeritos, sidras, vinos, refrescos y regalos.

En un recorrido por tiendas de autoservicio del centro y sur de la capital del país, las largas filas de personas -en el primer fin de semana de regreso a semáforo rojo- fueron la constante; no había descuentos ni promociones, era la necesidad de comprar los insumos navideños.

“Ya sé que regresamos a rojo, pero no quiero que en la semana me cierren todo y me quede sin cena esta Navidad; además, traigo mi cubrebocas”, dice en un tono serio la señora Carolina, quien hace fila para entrar al súper en la zona de Buenavista.

Colonias altas en contagios

Un supermercado, que acuerdo con información del gobierno capitalino está rodeado de colonias con el mayor número de casos de COVID-19 en la alcaldía Cuauhtémoc. Tan sólo en la colonia Guerrero hay 72 caso activos.

Esta misma sensación de la señora Carolina se siente en las plazas y centros comerciales del sur, como en la zona de Avenida Universidad, donde las largas filas se han visto desde el viernes cuando la jefa de Gobierno anunció el regreso a rojo.

Aunque los supermercados tratan de cumplir con las medidas sanitarias, como el registro a través de QR, toma de temperatura y gel sanitario, los empleados no se dan abasto y prevén que la muchedumbre seguirá hasta concluir este 2020, año para olvidar.

“Esto no ha parado, desde que dijeron que regresábamos a rojo, la gente no deja de venir”, dice un trabajador de una tienda.

Por Francisco Nieto