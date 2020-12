Colima reclama falta de recursos para pagar aguinaldos

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador que este año no recibió una respuesta a la solicitud de adelanto de participaciones para el pago del aguinaldo de los burócratas en la entidad.

En un mensaje a la población, el mandatario recordó que incluso el año pasado, ya en el periodo de López Obrador, Colima recibió 400 millones de pesos para el cumplimiento de esta obligación, por lo que dijo esperar que esta falta de apoyo no sea por su integración al grupo de gobernadores de la Alianza Federalista.

“Que no sea una represalia o una represión política, que no tenga una reacción política por haber sido admitido, porque soy parte de la Alianza Federalista de gobernadores que le han hablado de manera directa al presidente, que no sea una represión política solamente porque pensamos diferente”, manifestó Peralta Sánchez.

Indicó que la postura tomada en la Alianza Federalista, es por convicción, ya que se debe de tener un diálogo respetuoso, pero franco, y aquello que no se comparte hay que decirlo con toda claridad, como lo han venido haciendo.

El mandatario estatal destacó que esta falta de respuesta del gobierno federal a la solicitud de adelanto de participaciones fortalece el planteamiento de revistar el pacto fiscal, ya que de lo recaudado por las entidades, la federación se queda con 8 pesos de cada 10.

Asimismo, el Peralta Sánchez dio a conocer que pese a no contar con el adelanto de participaciones, pagarán con recursos estatales el aguinaldo de sus trabajadores, pero no le alcanzarán para apoyar a ayuntamientos y organismos autónomos.

“Debido a que no se recibió el apoyo federal, no contamos con recursos para otorgar apoyos extraordinarios a otras instituciones u ordenes de gobierno”, reiteró el jefe del Ejecutivo estatal.

Informó que el pago del aguinaldo se realizará en dos partes: este viernes cubrirán lo correspondiente a los jubilados y pensionados, mientras que el lunes pagarán a los trabajadores en activo.

Por: Martha de la Torre