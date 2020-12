En Colima darán hasta 6 años de prisión por maltrato infantil

De tres a seis años de prisión, así como una multa económica, es la sanción que será impuesta a las personas que infrinjan algún tipo de maltrato infantil en Colima.

El Congreso del estado aprobó este viernes el dictamen con proyecto de Decreto que modifica el Código Penal, al adicionar el Capítulo V Bis, denominado Maltrato Infantil, al Título Quinto, de Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad.

En entrevista en el Heraldo Radio Colima, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Remedios Olivera Orozco, explicó que dicha ley aplicará a todo tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico o de cualquier otro tipo.

Asimismo explicó que hasta este momento, las leyes castigaban al menor víctima del maltrato, más que a sus agresores.

“Tratamos de revertir esto, que el sancionado sea el causante de la violencia y que el niño no tenga que sufrir el tener que salir el seno de la familia, donde tiene más hermanos o algunas otras personas que sí le tienen consideraciones y afecto en el seno del hogar y de la familia”, explicó la legisladora.

Informó que en la entidad ha aumentado el número de menores violentados en el seno de sus hogares, pues tan solo durante la pandemia se ha incrementado un 60 por ciento la violencia familiar, y en el caso se ha detectado maltrato de los menores no sólo en sus hogares, sino también en viviendas de personas que los tienen a su cargo, por cualquier tipo de circunstancia.

Al cuestionarla sobre los padres que suelen recurrir a medios físicos para educar a sus hijos, la legisladora explicó que dicha ley no se van a aplicar de la mañana, sino que las autoridades deberán seguir trabajando en las Unidades de Atención a la Familia.

“Vamos a seguir trabajando para prevenir y erradicar el maltrato y cuando ya no haya otra, se va a aplicar. Que las personas entiendan que no es la manera sancionar, porque muchas veces no solamente se limitan a las ‘tres nalgadas a tiempo’”, indicó Olivera Orozco.

Detalló que hay menores de edad que han presentado golpes con objetos pulso-cortantes o quemaduras de cigarros, y expuso un caso de Tecomán, donde niños y niñas en edad preescolar eran golpeados con una varilla, por lo que manifestó que de ninguna manera pueden justificar los golpes.

Por: Martha de la Torre