Oportunidad de la elección 2021 es de las mujeres y jóvenes: Gerardo Islas

Gerardo Islas, dirigente del Partido Fuerza por México, señaló que hay mujeres que quieren alzar la voz y que tienen un plan o proyecto de nación, en Mujeres que tienen historia que contar, y hoy un país en donde la equidad muchas veces es un tema solamente de campañas políticas.

Esto porque una vez que llega el día de la elección, se ven las disparidades entre hombres y mujeres, por lo que este será el partido que lleve más mujeres como candidatas, pero más mujeres como gobernadoras, legisladoras, alcaldesas, regidoras, diputadas locales y concejales, como compromiso de este partido para esta elección de 2021.

Dijo estar contento por el recibimiento que ha tenido haciendo campaña y este 18 de diciembre estarán desayunando con algunos atletas y en la tarde en Chihuahua, pero reuniéndose con mujeres en cada punto del país, que cuentan muchas historias.

Afirmó que cuando conversa con las mujeres, señalan que están listas, que quiere participar, que serán la diferencia y pondrán orden en muchos de los temas coyunturales que hoy afectan a los mexicanos.

Estrategias de Fuerza por México

"En el tema de los feminicidios, no se ha podido resolver", dijo el líder de Fuerza por México,, y afirmó que y no hay una verdadera reforma, en materia educativa para los nuevos tiempos y que no hay una verdadera estrategia para que los empresarios estén tranquilos, además de que se ven empresas que les cobran diariamente derecho de piso, por lo que están cerrando miles de locales.

Respecto a los foros que organiza Islas para escuchar a los mexicanos sobre sus inquietudes, explicó que ya se inició con el foro "Que hable México", mismo que son semipresenciales en todo el país, en el que estarán recogiendo 300 propuestas en sentimiento de la nación, ya que hay muchos problemas que se pueden solucionar muy rápido.

"Están buscando tener pavimentación, agua constante, recolección de basura, servicios básicos, y esos son los problemas que se le puede solucionar a la gente cuando hay voluntad política", dijo el líder del partido.

Reiteró que esta oportunidad de 2021 es de las mujeres y de los jóvenes, en donde la equidad tiene que ir más allá de eso, no se le puede poner una etiqueta del 50/50, si hay aspiraciones, rompiendo récord en Fuerza con México con las mujeres.

