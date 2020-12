Congreso nombran como Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México a Rafael Chong

Con 46 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, el pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó el nombramiento de Rafael Chong Flores como titular de la Fiscalía Especializada para el Combate contra la Corrupción para el periodo 2020-2024.

Al razonar su voto, el diputado del PRD, Jorge Gaviño aseguró que luego de que no alcanzó la mayoría de votos, el martes pasado, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no explicó las razones con las que sube y baja dictámenes para su discusión en el Pleno, “sin argumentar el motivo”, y criticó que la designación del Fiscal Anticorrupción no se sometió a la exhaustiva revisión que exigían los legisladores.

Los integrantes de Morena, Eduardo Santillán y su coordinadora, Martha Ávila, aseguraron que Rafael Chong cumple con los requisitos, así como con la experiencia profesional y la trayectoria administrativa suficiente para ocupar este cargo.

“No necesitamos un fiscal timorato, no necesitamos un fiscal complaciente, tampoco necesitamos un fiscal tolerante ante los actos de corrupción. Necesitamos un fiscal que sea auténticamente un persecutor de la corrupción en la Ciudad de México”, afirmó Santillán al defender la propuesta.

En la sesión del martes pasado, el dictamen no alcanzó la mayoría calificada, es decir 44 votos, por lo que fue devuelto a comisiones.

El diputado del Pan, Christian Von Roerich, acusó a Morena de querer designar a un “fiscal carnal”, ya que denunció que ha sido propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para la terna de la Procuraduría en Defensa del Contribuyente y para la conformación de un Centro de Conciliación Federal.

“Morena pretende imponer a un carnal del Presidente de la República, a un aliado, Rafael Chong, quien a la par de este proceso integro otras ternas, todas enviadas por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque si no es un tema es otro; Si no es la terna para la Prodecon, es la integración de un centro de conciliación federal para el registro de sindicatos o la fiscalía anticorrupción para que quede a disposición”, expuso el panista.

El panista aseguró que el mismo Chong Flores reconoció que participó en el gobierno legítimo de López Obrador y en la construcción de Morena como integrante de la comisión de elecciones, a nivel municipal, estatal y nacional.

Al término de la votación de este lunes, Rafael Chong Flores tomó protesta ante el Pleno como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México.

Por: JORGE ALMAQUIO