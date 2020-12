Canaco recibe super refrigerador para apoyar la vacunación contra COVID-19 en Guadalajara

"Que no se juegue a la política" en la aplicación del plan de vacunación contra el COVID-19 para que se permita que distintas instancias apoyen en las entidades, es lo que pidió Xavier Orendain, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco)

El representante dijo que ya se tiene en sus instalaciones el ultra refrigerador que se adquirió por más de 300 mil pesos y que esperan pueda ser utilizado en sus instalaciones como centro de vacunación operado por la Secretaría de Salud estatal, una vez que llegue la vacuna.

Esperan que sea en los próximos días que el Gobierno Federal dé a conocer a detalle el plan de vacunación y este equipo estará a disposición de las autoridades universitarias y sanitarias, aunque dijo que pondrán a disposición las instalaciones para que se pueda operar como centro de vacunación.

Comercios formales no son la fuente más fuerte de contagio de Covid-19: Canaco

Este Centro, en caso de aprobación, sería manejado por las autoridades de la Secretaría de Salud.

"Nosotros no aplicaremos vacuna; nosotros no operaremos equipo especializado; nosotros no daremos información oficial, solamente la replicaremos; nosotros lo que queremos es ayudar en este reto de triplicar la capacidad que tiene que tener el Gobierno y la Secretaría de Salud para poner la vacuna a todos".