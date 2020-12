Sheinbaum atribuye alza de hospitalizados por Covid-19 a fiestas y reuniones

El alza de hospitalizaciones por Covid-19 en las últimas semanas en la Ciudad de México se da principalmente por las reuniones y fiestas que han llevado a cabo los capitalinos, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En un video montado en sus redes sociales, la mandataria capitalina recordó que la CDMX se encuentra en alerta por Covid-19, sin precisar un color en el semáforo epidemiológico.

"Estamos en alerta por Covid-19, en emergencia por Covid-19 en la Ciudad. Siempre he hablado con la verdad. Están subiendo las hospitalizaciones de manera acelerada. Estamos creciendo la capacidad hospitalaria junto con el Gobierno de México, pero hoy lo más importante es parar los contagios.

"Está comprobado que el crecimiento en el número de casos positivos y hospitalizaciones se ha dado principalmente por el aumento en el número de fiestas y reuniones familiares, donde se pierde la sana distancia, se quitan el cubrebocas y se relajan las medidas de cuidado", afirmó Claudia Sheinbaum.

Recordó a la población que en la Ciudad de México viven casi nueve millones de habitantes y en esta época visitan la entidad alrededor de tres millones más de la Zona Metropolitana

"Vean el gran ejemplo que están dando los fieles de la Virgen de Guadalupe al no asistir este año a la Basílica y celebrar a la Virgen desde casa. A eso me refiero con la acción de cada uno de los habitantes, por eso en alerta Covid-19 en emergencia por Covid-19", destacó

Por lo que en la capital, dijo, las acciones urgentes son: quédate en casa, si no tienes que salir no salgas; si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén siempre están a distancia; no fiestas, no posadas, no reuniones con amigos y familiares, en esta ocasión, no invites, no aceptes invitaciones; en la medida de lo posible, las compras debe hacerlo sólo una persona y si alguien resulta es positivo a Covid-19 se tiene que aislar 15 días.

"Confío en los habitantes de la ciudad, nos encontramos en alerta por Covid-19. Están subiendo las hospitalizaciones y sólo, sólo, si todas y todos cumplimos, vamos a bajar los contagios en la ciudad seguiré informando", advirtió.

Estamos en alerta en emergencia por COVID-19. Están subiendo aceleradamente las hospitalizaciones. Es URGENTE que tod@s sigamos las medidas sanitarias que a continuación mencionamos. pic.twitter.com/kiD87e0EI0 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 11, 2020

Por: Carlos Navarro