¿Tendré que usar cubrebocas después de vacunarme contra el Covid-19?

La vacuna contra Covid-19 es una gran noticia en la lucha de la humanidad contra la pandemia, pero aún no es el paso final. Los medicamentos desarrollados por Pfizer y Moderna sólo ayudan a que las personas que los recibieron no se contagien, pero aún no se sabe si evitan que puedan portar transmitir el virus.

Han surgido muchas dudas durante este tiempo: ¿Quiénes serán los primeros en recibirla?, ¿habrá suficientes para cubrir a todas las personas del mundo?, ¿cómo se irán desarrollando? Pero hay una muy importante y es ¿qué más se necesita para detener al virus que causa Covid-19?

El hecho de que las pruebas solo hayan registrado a personas que ya habían contraído el virus, deja abierta la posibilidad a que algunas personas vacunadas se infecten sin desarrollar síntomas, y 'éstas pueden transmitir silenciosamente el virus.

Tras la vacuna se tendrá que seguir usando mascarilla

Por eso, a pesar de haber sido vacunadas, todas las personas deberán usar cubrebocas para evitar que el virus se pueda contagiar, en caso de ser portador.

En dado caso de que la misma persona se exponga al virus una segunda vez, esos anticuerpos, así como las células inmunológicas que tienen memoria del virus, detienen cualquier tipo de oportunidad que tenga el virus de enraizarse en otra parte del cuerpo. Las vacunas contra el Covid-19 se inyectan en los músculos y se absorben en la sangre, permitiendo que el sistema inmunológico produzca anticuerpos.

Pero aún no se sabe si pueden seguir siendo portadores o no. Por eso, es indispensable que se mantenga el uso de la mascarilla.