Se han enfrascado: Montoya Arias sobre el segundo año de gobierno AMLO

A dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el doctor en historia por el CIESAS, Luis Omar Montoya Arias califica a esta administración de manera negativa, en el que si bien este gobierno ha tenido aciertos en materia de seguridad, el peor error en la lucha del mandatario que ha tenido ha sido con los gobierno locales y estatales lo que no ha contribuido y es un factor que está en manos del gobierno para atender y que no ha hecho.

Detalló que el mandatario pudo haber consensuado con los gobiernos estatales y municipales, o también su proyecto de nación que hubiera alcanzado más, pero durante dos años de gobierno, se han enfrascado.

"Uno de los aciertos es el traer a cuenta el pasado, pero se tiene que echar mano de la historia para lograr concretar proyectos o medidas tangibles en el presente", señaló Montoya

El también miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México señaló que hay aspectos de seguridad del que no se habla pero que influyen como el de la investigación, por ejemplo, el hecho de desaparecer fideicomisos y no sea claro las formas que seguirán para poder solventar la investigación en México, el cual no ayuda.

Otro tema que hizo resaltó, es el de la regulación de cannabis el cual aún falta que llegue a la Cámara de Diputados, sin embargo, aunque cantan victoria algunos senadores del PAN y diputados de Morena, sigue habiendo ambigüedades, y es contradictorio cuando desaparecen los fideicomisos y después se festeje esta regulación cuando se necesita.

¿Ha funcionado la Guardia Nacional?

En entrevista para El Referente Informativo con Manuel Zamacona, el doctor en historia señaló que la Guardia Nacional existió en el siglo XIX, el cual fue muy importante, en el que fue utilizada par solventar problemáticas regionales y locales, por lo que hay un componente histórico, y para entender a López Obrador se debe emitir a la historia que que él siempre habla de la historia, y el hecho de que recupere esa parte, juega con la historia de México.

"López Obrador está situado en el siglo XIX", dijo Montoya

Al respecto, explicó que el mandatario mexicano ha sido Benito Juárez gobernando, y en esta perspectiva histórica es un acierto de él recatar a la Guardia Nacional.

Escucha la entrevista completa aquí: