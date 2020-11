Clases presenciales podrían realizarse por sectores en Tamaulipas

La Secretaría de Educación en Tamaulipas, analiza el retorno de os estudiantes a las aulas por sectores, es decir solo en aquellas zonas y municipios donde los casos de coronavirus son bajos, aseguró el diputado Héctor Escobar Salazar.

Aseguró que tanto estudiantes como maestros se encuentran deseosos de regresar a las escuelas, sin embargo existe un riesgo de una segunda ola de la pandemia que aplazaría el retorno.

Dijo que la determinación, la tiene el Comité Estatal en Seguridad en Salud y es principalmente en zona rural donde podrían darse un regreso.

"Son ellos quienes lo pueden determinar definitivamente que lo que han hecho es sectorizar, identificar diferentes áreas, se ha visto y lo he platicado con las autoridades educativas en la comisión de educación nos vemos reunido, hay zonas sobre todo rurales en dónde la incidencia es prácticamente nula y en dónde las condiciones quizá para la educación a distancia complejas, se analiza el poder retomar en estas zonas donde sería mucho menor el riesgo", declaró.

Escobar Salazar, detalló que las autoridades sanitarias evalúan de acuerdo a la cantidad de contagios el regreso a clases.

"Definitivamente que no, si hay una segunda ola seguramente al contrario se empezarían a restringir algunas actividades que ya hemos ido retomando. Son ellos quienes van a determinar no podría decir si eso no factible lo que sí es hay zonas en las que se podría regresar antes que otras", comentó.

El diputado, expuso que Tamaulipas cuenta con seis zonas urbanas, mientras que la rural se distribuye a lo largo y ancho de la entidad.

Por: Carlos Juárez