Impunidad en la toma de casetas deja vulnerables a conductores

En distintas autopistas de Jalisco, las casetas están tomadas por presuntos ejidatarios, colocan grandes conos naranjas para impedir el paso del vehículo, exigen cuotas e intimidan en grupo a quienes se niegan a pagar.

Estas escenas se han hecho frecuentes diariamente en las tomas de casetas en distintas entidades de la República Mexicana, Jalisco no es la excepción.

Paola, residente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, decidió viajar vía terrestre hacia una entidad del Norte del país, pero horas más tarde se arrepintió. Ella misma explica a El Heraldo de México:

Ante este escenario, uno de los graves riesgos es sufrir un accidente porque nadie responde. Así le pasó a esta joven madre, su auto cayó en baches y se reventaron los neumáticos, a pesar que eran nuevos, pero no encontró apoyo de grúa mientras pasó horas en la oscuridad de la noche y el frío, con su hija de cinco años.

Entre llamadas telefónicas a talleres cercanos, por fin, durante la madrugada arribó un especialista en llantas. La familia pudo continuar su camino, hasta la siguiente caseta, sólo para hacer otro coraje.

“No se me hizo para nada justo porque se supone que con el pago de la cuota que te están pidiendo llevan un seguro, te pasa algo y ellos no se hacen responsables cuando ya por fin me arreglaron el problema eran las 2 de la mañana. Llego a la siguiente caseta y rapidísimo me pidieron el pago, entonces le dije: oye cómo te voy a pagar algo que ni siquiera ustedes me están respondiendo. Y me dijeron ese es su problema, no es el nuestro. A mí nadie me ayudó con nada y terminé pagando las casetas y resolviendo yo sola el problema. Imagínate que me haya quedado yo sola con mi hija”.